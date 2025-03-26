Аэропорт Пермь скопил свыше 4 млрд рублей нераспределенной прибыли

Объем нераспределенной чистой прибыли по итогам 2024 года АО «Международный аэропорт Пермь» составил 4,2 млрд руб., говорится в отчетности общества (размещена в «СПАРК-Интерфакс»). За год она выросла на 500 млн руб. (с 3,7 млрд руб.). Общество еще в 2022 году погасило многомиллиардный кредит, взятый на строительство нового терминала, который был построен в 2017 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино

При этом АО в прошлом году впервые выплатило дивиденды. По итогам 2023 года их объем составил 500 млн руб. Как сообщалось, 125 млн руб. из них поступило в бюджет Пермского края (владеет 25% АО).

Ранее сообщалось, что аэропорт Пермь второй год подряд удерживает показатель чистой прибыли в 1 млрд руб. Выручка АО превысила 2,8 млрд руб.

Международный аэропорт Пермь управляется одноименным акционерным обществом, которое на 75% принадлежит холдингу «Новапорт».