«ЮВТ Аэро» продлила полеты из Перми в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» продлила полетную программу из Перми в пять городов России. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Рейсы из Перми в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск будут выполняться до августа 2025 года. «Рейсы из Перми в Новый Уренгой запланированы до 25 августа 2025 года. В Казань, Нижневартовск, Самару можно будет улететь до 27 августа, а в Усинск — до 29 августа» — указано на сайте авиакомпании.