Краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства возглавила бывший заместитель главы агентства

Исполняющей обязанности руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края назначена Елена Вон, ранее занимавшая должность заместителя главы агентства. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на сегодняшнее выступление губернатора Дмитрия Махонина заседании краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Вон (справа).

Фото: страница агентства МСП в соцсети Елена Вон (справа).

Фото: страница агентства МСП в соцсети

21 марта 2025 года прежний руководитель агентства МСП Анна Быкова возглавила министерство агропромышленного комплекса Пермского края.