Елово возглавил бывший замруководителя муниципалитета

Главой Еловского округа избран Евгений Кустов, ранее занимавший должность заместителя руководителя муниципалитета по развитию инфраструктуры. Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кустов (крайний справа).

Фото: страница Еловского округа в соцсети Евгений Кустов (крайний справа).

Фото: страница Еловского округа в соцсети

К исполнению обязанностей Евгений Кустов приступит с 27 марта.

Должность главы Елово стала вакантной 30 января 2025 года, после отставки прежнего руководителя округа Антона Чечкина. В конкурсе на должность главы территории помимо господина Кустова участвовала заместитель главы округа по социальной политике Татьяна Софронова.