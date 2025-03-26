обновлено 10:26
Елово возглавил бывший замруководителя муниципалитета
Главой Еловского округа избран Евгений Кустов, ранее занимавший должность заместителя руководителя муниципалитета по развитию инфраструктуры. Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.
Евгений Кустов (крайний справа).
Фото: страница Еловского округа в соцсети
К исполнению обязанностей Евгений Кустов приступит с 27 марта.
Должность главы Елово стала вакантной 30 января 2025 года, после отставки прежнего руководителя округа Антона Чечкина. В конкурсе на должность главы территории помимо господина Кустова участвовала заместитель главы округа по социальной политике Татьяна Софронова.