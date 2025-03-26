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Бывший начальник пермского главка ФСИН стал предпринимателем в Санкт-Петербурге

Бывший начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь 25 марта зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Основной вид деятельности ИП — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Юрий Лымарь

Юрий Лымарь

Фото: Фото пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю

Юрий Лымарь

Фото: Фото пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю

Генерал-майор Юрий Лымарь был начальником ГУФСИН по Пермскому краю с октября 2019-го по декабрь 2022 года, когда уволился по собственному желанию и вышел на пенсию. До этого он в течение десяти лет возглавлял УФСИН по Псковской области.