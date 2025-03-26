Верховный суд Башкирии 7 апреля рассмотрит жалобу Рауфы Рахимовой

Верховный суд Башкирии назначил на 7 апреля рассмотрение жалобы издателя портала «Пруфы» и племянницы экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфы Рахимовой на постановление Кировского райсуда Уфы. Ранее суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. за распространение информации, выражающей неуважение и негативное отношение к органам государственной власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат Ильнур Салимьянов, представляющий интересы госпожи Рахимовой в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Сергей Макаренко, Рауфа Рахимова, адвокат Ильнур Салимьянов в зале суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Адвокат Сергей Макаренко, Рауфа Рахимова, адвокат Ильнур Салимьянов в зале суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Поводом для привлечения к ответственности стала видеозапись, на которой госпожа Рахимова, в частности, раскритиковала экс-советника главы Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан иноагентом) за негативные высказывания в сторону противников промышленной разработки шихана Куштау.

Рауфа Рахимова вину не признала.

В декабре 2024 года Верховный суд республики оставил в силе постановление Кировского райсуда Уфы, оштрафовавшего Рауфу Рахимову на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Венера Хисамова