Рауфу Рахимову оштрафовали за распространение оскорбительной информации о власти

Кировский райсуд Уфы оштрафовал на 30 тыс. руб. издателя портала «Пруфы» и племянницу экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова — Рауфу Рахимову. Ее признали виновной в распространении информации, выражающей неуважение и негативное отношение к органам государственной власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Мотивировочная часть постановления судьей не зачитывалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова с адвокатами Сергеем Макаренко и Ильнуром Салимьяновым

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова с адвокатами Сергеем Макаренко и Ильнуром Салимьяновым

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», протокол в отношении медиаменеджера составили в отделе полиции №9 в феврале. На спорной видеозаписи, которая была записана несколько лет назад, госпожа Рахимова раскритиковала экс-советника главы Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан иноагентом) за негативные высказывания в сторону противников промышленной разработки шихана Куштау.

Рауфа Рахимова не признала вину.

Венера Хисамова