Николай Амосов, владелец ГК ТОЧНО, вошел в топ-100 значимых людей девелопмента России

Отраслевое медиа «Движение.ру» опубликовало ренкинг «Топ-100 самых значимых людей девелопмента России».

В него вошли основатели, прогрессивные представители органов власти и архитекторы, которые внесли значительный вклад в развитие строительной отрасли. В их числе бизнесмен, владелец группы компаний ТОЧНО Николай Амосов.

ИА «Движение.ру» учредил ренкинг в 2024 году — в ходе исследования 70 человек из экспертного совета определили 300 персон, которые задают вектор развития девелопмента. Открывает ренкинг в алфавитном порядке крупный российский предприниматель и общественный деятель Николай Амосов, который в 2013 году основал в Краснодаре группу компаний ТОЧНО. В 2024 году компания признана самым динамично развивающимся девелопером страны по версии ЕРЗ.РФ.

Из регионального застройщика группа компаний превратилась в федерального игрока — в прошлом году ТОЧНО вошла в топ-3 крупнейших девелоперов по объемам строительства в стране*, увеличив портфель проектов до 5,4 млн. кв. м, а географию присутствия до 6 регионов. На протяжении 12 лет ТОЧНО под руководством Амосова создает новые городские пространства и формирует их современный облик: возводит храмы, детские сады, школы, поликлиники, инклюзивные спортивные площадки, фитнес-центры, а также благоустраивает общественные досуговые пространства для жителей. За все время существования девелопер передал муниципалитетам более 20 социальных объектов, в работе — еще 65.

«Строить как для себя» — такова личная позиция Амосова. Также отец 8 детей более десяти лет занимается благотворительностью, а в 2022 году основал благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО. За все время меценатом реализовано более 100 проектов, среди которых — личные инициативы по созданию социальных, спортивных и религиозных объектов, реализации образовательных программ, а также адресной помощи спортсменам, детям из малообеспеченных и многодетных семей.

В 2023 году ТОЧНО признали лидером по созданию инклюзивной среды в России** — девелопер построил и передал Краснодару первую в ЮФО универсальную инклюзивную площадку для детей и взрослых.

Николай Амосов активно оказывает поддержку молодым спортсменам региона, курирует всероссийские и международные соревнования — в 2018 году меценат стал попечителем наблюдательного совета Дирекции Федерации бокса России в Южном Федеральном округе. В 2020 году благотворитель построил и передал федерациям бокса и борьбы на безвозмездной основе Школу единоборств «Империал», где сегодня бесплатно занимаются спортом более 200 детей. В августе 2024 года по его инициативе в Краснодаре также была открыта первая в России «Аллея славы бокса ЮФО», за что Николай Амосов был награжден почетной грамотой Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту РФ.

Важное направление деятельности ТОЧНО — помощь участникам СВО и их семьям. Помимо регулярной гуманитарной помощи, девелопер предоставляет льготные программы для приобретения жилья. Одним из первых после мартовского обращения к застройщикам замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина отреагировал Николай Амосов — девелопер запустил комплекс мер поддержки «Подарки для СВОих». Программа от ТОЧНО включает скидку на покупку квартиры или ремонт в подарок, сертификат на покупку бытовой техники, семейную путевку в санаторий и годовой абонемент в авторскую сеть фитнес-клубов Balance со скидкой 20%.

Сроки действия акции: с 19 марта до 31 мая 2025 года.

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в офисах продаж ГК ТОЧНО или по телефону: +7 861 206 72 57

* Региональный девелопер «ТОЧНО» вошел в тройку лидеров по объему строительства — Движение.ру ** ТОП-5 девелоперов, создающих лучшую инклюзивную среду — Всеостройке.рф

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