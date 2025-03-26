Каждый второй нижегородец отказывался от работы после успешного собеседования

Более половины (51%) нижегородцев хотя бы раз отказывались от трудоустройства после успешного прохождения собеседования. Как показал опрос, проведенный сервисом SuperJob, чаще всего предложения о работе откланяют респонденты от 35 до 44 лет (64%) и нижегородцы с доходом от 50 до 100 тыс. руб.

В качестве причин отказа от работы 26% горожан назвали низкий уровень предлагаемой заработной платы. Еще 19% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности, а 13% сообщили, что получили более привлекательные предложения от других компаний.

Также 12% участников опроса указали на неудобные условия труда и график работы, а 10% отметили сложности в общении с руководством.

Андрей Репин