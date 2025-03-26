Минпромторг хочет создать компьютерную игру про роль дронов в СВО

Глава Минпромторга Антон Алиханов предложил разработать компьютерную игру, посвященную использованию беспилотников в ходе российской военной операции на Украине. Министр попросил поделиться идеями по этой теме главу Минцифры Максута Шадаева и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Поручение господином Алихановым было дано 11 марта по итогам прошедшего в феврале совещания с участием профильных министерств—участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) и крупных игроков рынка. По данным газеты, представить предложения требуется до 15 апреля. На их основе планируется разработать дорожную карту по развитию экспортного потенциала российских дронов.

Представитель Минпромторга заявил, что по этой инициативе пока «подробностей нет». В Минцифры сказали, что не видели обращений от Минпромторга. Стоимость игры в зависимости от жанра и масштаба разработки может варьироваться от 50–80 млн до 3–4 млрд руб., считает гендиректор студии Ninsar Games Егор Сечинский.

Нацпроект БАС утвердили в декабре 2024 года, его профинансируют из госбюджета на 696 млрд руб. До 2030 года на развитие БАС выделят 250 млрд руб. из бюджетных источников и еще почти 40 млрд руб. — из внебюджетных. В нацпроект входят пять федеральных проектов, один из которых — «Стимулирование спроса на отечественные БАС».

О регулировании видеоигр в России — в материале «Ъ» «Играть не вредно».