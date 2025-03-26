На малый и средний бизнес приходится более 70% производителей БПЛА в РФ

Более 70% российских производителей БПЛА являются частью малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом ТАСС сообщили в Корпорации МСП. С 2022 года количество производителей беспилотников в этом сегменте выросло почти в два раза — с 356 до 619 предприятий.

«При этом общее количество таких компаний (производителей БПЛА.— "Ъ") в России насчитывает 889 организаций, включая крупный бизнес. Таким образом, два из трех предприятий, занимающихся созданием беспилотников, являются субъектами МСП. В 2023 году их доход составил около 45 млрд руб., а по итогам 2024 года может превысить 50 млрд руб.»,— отметили в корпорации.

28 января в Тольятти прошло совещание по развитию беспилотных систем. На нем президент РФ Владимир Путин напомнил о цели — чтобы к 2030 году Россия вошла в число глобальных технологических лидеров в отрасли БПЛА. Президент также подготовил перечень поручений для достижения этой цели, среди которых внедрение ИИ в производство, установка нового класса воздушного пространства РФ, а также повышение качества подготовки специалистов для отрасли.

Партия «Единая Россия» собрала с производителей беспилотников запросы о господдержке, подробнее об этом — в материале «Льготная погода».