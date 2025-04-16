Сегодня исполняется 70 лет президенту ассоциации РУССОФТ Валентину Макарову

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Валентин Макаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор «Рексофт» Александр Егоров:

— Уважаемый Валентин Леонидович! От всего сердца поздравляю Вас с 70-летием. Вспоминаю наше с Вами знакомство в 1999 году на мероприятии питерской ассоциации «Форт-Росс», на базе которой была построена федеральная ассоциация РУССОФТ. Больше четверти века Вы находитесь на страже интересов ИТ-бизнеса и его аргументированного взаимодействия с государством. Ваш вклад отражается в результатах всей технологической индустрии. С начала 90-х рынок ИТ-решений и услуг вырос почти в три раза, до 4,5 трлн руб., и составляет 2,4% от ВВП. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и воплощения всех Ваших планов и начинаний.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»