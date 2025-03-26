Путин отметил работу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и еще нескольких уральцев

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами нескольких жителей Свердловской области, в том числе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, следует из указа на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главе Екатеринбурга, а также директору «Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина» Марине Боровковой и дозиметристу Уральского федерального государственного унитарного предприятия по обращению с радиоактивными отходами Елене Нятиной объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены машинист-инструктор локомотивных бригад Василий Горгопу и мастер участка пункта технического обслуживания станции Екатеринбург-Пассажирский Михаил Скутин.

Почетные грамоты президента РФ получили ведущий инженер «Уральского электрохимического комбината» Сергей Сутормин и ведущий специалист «Научно-производственного объединения "Центротех" Светлана Царегородцева.

Напомним, в феврале президент наградил орденом Дружбы учредителя группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского, а министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Ирина Пичурина