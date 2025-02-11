Министру Светлане Учайкиной присвоили звание Заслуженного работника культуры

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина награждена почетным званием Заслуженного работника культуры Российской Федерации, говорится в указе президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Светлана Учайкина имеет большой опыт работы в сфере культуры и управления. Она начала свою карьеру в администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, где работала в отделе по делам молодежи. С 2005 по 2010 год возглавляла Екатеринбургский театр кукол, а с 2010 года — Екатеринбургский театр юного зрителя.

Учайкина является членом Правления Свердловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, председателем Совета директоров театров Свердловской области, а также членом Правления Профессиональной гильдии театральных менеджеров России.

Кроме того, Владимир Путин наградил государственными наградами художественного руководителя муниципального автономного учреждения культуры «Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка» Игоря Булыгина, заместителю генерального директора по ооганизационной работе «Клуб самбо “УГМК”» Татьяну Пашкову, заместителя начальника отдела предприятия «Комбмнат”Электрохимприбор”» Алексея Зайцева и машиниста электропоезда Александру Хохловкину.

Полина Щуцкая