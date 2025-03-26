Военные обстреляют вулкан на Камчатке для принудительного спуска лавин

Предупредительный спуск лавин произведут в среду, 26 марта, в районе Вилючинскогo вулкана на Камчатке, сообщили «Ъ» в ГУ МЧС по Камчатскому краю. Предупредительный спуск снежных лавин будет проводиться путем обстрела лавиноопасных склонов вулкана. Спуск лавин будет выполняться силами подразделений Министерства обороны РФ.

Как отмечают в ведомстве, профилактические мероприятия проводятся в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных масс, а также для защиты автодороги поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтной линии, расположенных вблизи лавиноопасных участков.

Туристическим фирмам рекомендовано не организовывать туры в районах, где будет проведён спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также советуют воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанный район.

Район Вилючинского вулкана на Камчатке является одной из самых снежных территорий. В отдельные годы высота сугробов там может достигать 13—14 м.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский