Москва начинает сезон благоустройства

Структуры московского правительства объявили тендеры на благоустройство городских территорий, в том числе в районах Арбат, Тверской и Хамовники. Работы по нескольким сотням адресов включают в себя ремонт асфальтовых и плиточных покрытий, бордюров и газонов. С начала года объявлено 22 тендера на благоустройство улиц, причем самые масштабные работы запланированы на Волгоградском проспекте и Марксистской улице. Благоустройство дворов уже началось, заявлял ранее вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сразу несколько тендеров на работы по благоустройству и приведению в «нормативное состояние территорий» объявило ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» (входит в структуру комплекса ЖКХ столицы) и его окружные подразделения. Документация размещена на сайте госзакупок, на нее обратил внимание “Ъ”.

По условиям одного из конкурсов (в Басманном, Красносельском, Тверском районах и на Якиманке; с суммой планируемого контракта 934 млн руб.) ремонтные работы должны быть проведены по 237 адресам и включать в себя точечную замену асфальта и плиточных покрытий, бордюров и газонов. Аналогичное благоустройство планируется в районах Арбат, Пресненский и Хамовники: в списке из 61 адреса фигурируют, например, Большая Никитская улица, Плющиха, Красная Пресня и улица Заморенова. У одного из домов на Ростовской набережной, к примеру, планируется поменять 240 м бордюров и 1,2 тыс. кв. м газонов. Работы по всем девяти объявленным тендерам в ЦАО и ЮАО должны быть проведены с апреля по август—октябрь; общая заявленная сумма — 3,4 млрд руб.

Программу по благоустройству города (сначала называлась «Моя улица») столичные власти реализуют с 2015 года. Тогда было отремонтировано 47 улиц, в 2016-м — 61 улица (в том числе Тверская, Новый Арбат, Садовое кольцо), в 2017 году — 82 улицы (в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо). На территориях перекладывали плитку, сужали полосы движения и высаживали деревья. В 2018 году ремонт не осуществлялся из-за чемпионата мира по футболу в РФ, в 2020 году — из-за пандемии COVID-19.

Всего с начала года структуры правительства Москвы объявили 22 тендера на ремонт городских территорий в разных районах. Самым масштабным выглядит конкурс на благоустройство Волгоградского проспекта и Марксистской улицы (на сумму 4,9 млрд руб.). Из документации следует, что здесь должны быть обустроены около 61 км гранитных и 36 км бетонных бордюров, уложены 200 км сетей наружного освещения и 370 км труб, разбиты 11 га газонов. Работы предполагается начать с момента заключения контракта и завершить до ноября 2026 года. По 22 объявленным на данный момент тендерам власти готовы профинансировать работы на 19,8 млрд руб.

В начале 2024 года столичный мэр Сергей Собянин говорил о планах отремонтировать 785 улиц, подчеркивая, что столь масштабное благоустройство в городе проводится впервые. В 2025 году столичные чиновники анонсировали планы отремонтировать 83 парка и сквера (в том числе доделать парк Горького и «Коломенское»), Пушкинскую набережную (работы уже начались) и восстановить 19 водоемов. 24 марта вице-мэр Москвы Петр Бирюков сказал, что власти в этом году также отремонтируют 2,4 тыс. дворов, заодно пообещав разбить там новые газоны. В бюджете Москвы на госпрограмму «Развитие городской среды» в 2024 году было заложено почти 245 млрд руб., в 2025 году — 152 млрд руб. До 2028 года городские власти планируют привести в порядок 3,7 тыс. улиц «в старых границах Москвы», говорил ранее Сергей Собянин.

Александр Воронов