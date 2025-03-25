Правительство канцлера ФРГ Шольца формально ушло в отставку

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выдал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его 14 министрам увольнительные грамоты, сообщает Der Spiegel. При этом канцлер и члены кабмина ФРГ продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония вручения увольнительных грамот в президентском дворце в Берлине Фото: Annegret Hilse / Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует Олафа Шольца и министров его кабинета Фото: Annegret Hilse / Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Олафу Шольцу увольнительную грамоту Фото: Annegret Hilse / Reuters Президент Германии поблагодарил канцлера и его министров за проделанную работу Фото: Liesa Johannssen / Reuters Олаф Шольц продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров Фото: Liesa Johannssen / Reuters Олаф Шольц покидает президентский дворец Бельвю Фото: Liesa Johannssen / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Церемония вручения увольнительных грамот в президентском дворце в Берлине Фото: Annegret Hilse / Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует Олафа Шольца и министров его кабинета Фото: Annegret Hilse / Reuters Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Олафу Шольцу увольнительную грамоту Фото: Annegret Hilse / Reuters Президент Германии поблагодарил канцлера и его министров за проделанную работу Фото: Liesa Johannssen / Reuters Олаф Шольц продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров Фото: Liesa Johannssen / Reuters Олаф Шольц покидает президентский дворец Бельвю Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Вам как правительству ФРГ часто приходилось действовать очень быстро и решительно»,— сказал господин Штайнмайер в ходе мероприятия. В частности, он упомянул пандемию COVID-19 и конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Глава государства также поблагодарил министров за проделанную работу. Вручение увольнительных грамот прошло в президентском дворце Бельвю в Берлине.

Сегодня, 25 марта, немецкий Бундестаг, сформированный по итогам досрочных выборов в феврале, собрался на свое первое заседание в новом составе и выбрал своего председателя. Правительство сложило полномочия, но министры во главе с канцлером Олафом Шольцем продолжат исполнять свои обязанности до окончания коалиционных переговоров и назначения на пост главы кабинета лидера христианских демократов Фридриха Мерца. Ожидается, что это произойдет самое раннее в конце апреля из-за разногласий партии господина Мерца с потенциальным младшим партнером по коалиции в лице социал-демократов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Немецкое правительство не поспевает за парламентом».