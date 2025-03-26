«На этом поле много не бывает»

На этой неделе несколько градозащитных организаций, экоактивистов и общественных деятелей заявили об объединении. Вчера более 40 инициативных групп экологической и градозащитной направленности сообщили о создании общего Координационного совета. Днем ранее о решении создать Альянс по сохранению культурной и природной среды «КОРюшка» (Качественные Общественные Решения) написала в соцсетях депутат городского парламента Марина Шишкина. Участники и совета, и альянса говорят о готовности к открытому диалогу и взаимодействию со всеми, кто искренне хочет сохранить культурно-историческое наследие Петербурга. Разница — в интонации формулировок и внимании к участникам со стороны полиции. Представители же Координационного совета уже говорят о желании «перебить» их повестку созданием «КОРюшки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Координационный совет инициативных групп Санкт-Петербурга вошли активисты, выступающие в защиту Охтинского мыса, 820-го градозащитного закона, за референдум против строительства небоскребов, против КРТ, в защиту городских парков и озер и т. д. В сделанном вчера заявлении о создании совета его участники заявили, что Смольный не представляет, чего хотят петербуржцы. «Более того — категорически не хочет этого знать»,— говорят они. «От лица Координационного совета инициативных групп Петербурга мы обращаемся ко всем политическим партиям и общественным движениям. Мы открыты к диалогу и конструктивному взаимодействию со всеми, кто искренне хочет сохранить наш город, его культурно-историческое наследие, его сады, парки и набережные, а не нажиться на их уничтожении и распиле! …Мы в очередной раз обращаемся к городским властям: перестаньте игнорировать петербуржцев! Десятки наших инициативных групп — это и есть весь Петербург. Нас не получится не замечать бесконечно!» — говорится в первом заявлении совета.

По словам его координатора, градозащитника Олега Мухина (директор фонда «Голодай», администратор Telegram-канала «SOS СПб Снос»), участники совета по принципу «Все за одного» будут проводить акции в поддержку того или иного объекта. Ближайшее мероприятие ожидается 5 апреля, акция будет приурочена к годовщине начала работ на Охтинском мысе. На вопрос «Ъ-СПб», будет ли избран какой-то руководящий орган совета, координатор инициативной группы «За референдум против строительства небоскребов» Олег Ларионов сказал, что в настоящий момент сформирован секретариат совета из двух добровольцев, которые будут заниматься текущими задачами организации, а в качестве координатора пока избран только господин Мухин.

Во время выступления представителей инициативных групп на пресс-конференции в помещение кафе, где она проводилась, заглядывало несколько представителей полиции. Пока шло мероприятие, стражи порядка стояли на улице возле заведения, но в итоге так и не подошли ни к кому из участников встречи.

Новость о создании объединения активистов была на этой неделе не первой. 24 марта депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина также сообщила в соцсетях о создании Альянса по сохранению культурной и природной среды «КОРюшка» (Качественные Общественные Решения). В новоявленном Координационном совете инициативных групп считают этот факт неслучайным. «Они просто хотели перебить повестку нашей встречи»,— сказал в разговоре с изданием представитель координационного совета, выразивший сомнение, что альянс будет действительно работать.

Между тем в декларации о намерениях участников альянса сказано, что он представляет собой «коалицию общественных объединений и других некоммерческих организаций отдельных лиц, которые реально содействуют выработке качественных общественных решений в сфере сохранения историко-культурной и природной среды, а также воплощению этих решений в жизнь». На фото к публикации госпожи Шишкиной о создании альянса кроме нее самой запечатлены градозащитники Александр Кононов и Анна Капитонова, член правления «Движения демократического обновления» Ирина Майорова, депутат ЗакСа Андрей Алескеров, глава регионального отделения партии «Зеленые» Кристина Черемных.

Участники альянса объединились для того, чтобы вместе более эффективно бороться за защиту природной и историко-культурной среды Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада России, следует из его декларации. Члены нового объединения признают, что органами власти Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада России осуществляются мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия в их исторической среде, поддержание качества окружающей среды и благоустройство территорий. «Вместе с тем нельзя не отметить, что налицо признаки недостаточной эффективности осуществления этих мероприятий в связи со снижением общественного участия, которое и ранее не обеспечивалось в оптимальной степени. Общественность Санкт-Петербурга фиксирует целый ряд "горячих точек", где наблюдается угроза разрушения значимых природных и исторических объектов. Участники Альянса намерены не только обозначать проблемные ситуации, но и искать реальный выход из них»,— отмечается в первом документе альянса.

Как рассказала «Ъ-СПб» Марина Шишкина, в настоящее время в альянсе формируется тематический план, основные направления, группы и сектора объединения, то есть ведется организационная работа. Первая встреча альянса состоится 1 апреля, но она будет носить технический характер, уточнила госпожа Шишкина. «Дальше мы будем собирать предложения в ПЗЗ»,— поделилась она ближайшими планами альянса.

В связи с заявлением о неслучайности сообщения о создании альянса от коллег по градозащитному цеху парламентарий заметила, что ее удивляет такая оценка. «События совпали, и слава богу. Тут не об этом нужно говорить, а о том, как мы вместе сможем решить городские проблемы. Мы открыты, приглашаем всех. Если нас пригласят, мы придем. Это очень хорошо, что общественники объединяются. Пожелаем всем нам удачи! Поверьте, на этом поле много не бывает»,— сказала депутат Шишкина.

Александра Тен