Экспортные цены на минтай и треску выросли из-за сокращения вылова

Снижение вылова и поставок вызвало рост экспортных цен на минтай и треску — за месяц они подорожали на 14–24%. Это может ударить по переработчикам, чьи затраты на сырье зависят от экспортных цен. Давление на рынок также окажет возможная отмена части санкций в ходе переговоров России и США.

В феврале цена реализации российской трески на внешнем рынке составила $7,2 за кг с доставкой в порт США, увеличившись на 24,1% за месяц и 65,9% год к году, следует из данных мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Это наиболее выраженная динамика среди приведенных аналитиками экспортных видов белой рыбы. Так стоимость минтая составила $1,4 за кг, прибавив 13,8% за месяц и 47,6% год к году. Для пикши увеличение составило 1% и 27,4% соответственно, до $3,16.

Рост цен связан с сокращением поставок: выгрузка в зарубежные порты упала на 5,3% (до 238,6 тыс. т), в российских — на 6% (до 317,1 тыс. т). Вылов трески снизился на 4,8%, минтая — на 6% из-за плохой погоды.

Мировые запасы трески сокращаются, и Россия вместе с Норвегией уменьшила допустимые уловы на 25%, что толкает цены вверх. Внутри страны оптовые цены на треску выросли до 470–570 руб./кг. Переработчики конкурируют за сырье с экспортерами, а стоимость логистики и налогов увеличивает издержки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Рыба по морю пошла, рыба денежку нашла».