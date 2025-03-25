Александр Олешко, Анна Михалкова и Максим Аверин стали народными артистами

Президент Владимир Путин присвоил звания народного артиста России Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

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Максим Аверин играет на сцене московского театра «Ленком». Стал широко известен на телевидении благодаря сериалу «Глухарь» (2008), а затем — «Склифосовский» (2012). В 2014 году его удостоили звания заслуженного артиста России.

Анна Михалкова кинопродюсер, телеведущая и член Союза кинематографистов РФ. С 2002 года ведет детскую программу «Спокойной ночи, малыши!» на телеканалах «Культура» и «Россия-1». За роль Нины в драме «Связь» актриса получила кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль в кино» (2006). В 2019 году госпоже Михалковой присвоили звание заслуженного артиста России.

Александр Олешко носит звание заслуженного артиста РФ с 2015 года. В 2018-м принят в труппу театра Вахтангова в Москве. Господин Олешко был одним из ключевых актеров шоу пародий «Большая разница». С 2009 по 2017 год работал ведущим ряда развлекательных передач и праздничных концертов на «Первом канале».

Этого звания деятели культуры удостоены за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства. Также в список удостоенных звания народного артиста вошли Мария Абашова, Елена Бараненко, Владимир Беркун и Лидия Вележова.