Философ войны и мира

Пересечь Афганистан на лошади, пообедать с лордом Керзоном, исполнить арию в Большом театре, свободно говорить на 14 языках, участвовать в Брусиловском прорыве и обороне Царицына, стать фигурантом сфабрикованного дела и всю жизнь искать ответ на вопрос: что заставляет людей воевать? История жизни уроженца Воронежской области, военного теоретика, боевого русского и советского офицера, путешественника, ученого-востоковеда, полиглота, педагога Андрея Снесарева к 160-летию со дня рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архивов Фото: из архивов

На Памире и в опере

«Я нахожусь сейчас в Памирах, в 400 верстах южнее г. Оша на реке Мургаб… 11 дней как еду по высотам 13-14 тыс. футов. Все вынес удачно; обыкновенно люди (в первый раз) подвержены головным болям, расстройствам желудка и течению крови из носа, рта и ушей… Температура на высотах и на данной географической широте — невозможная: открыто солнце — тропическая жара, закрыто и еще ветерок — стужа, в последнем случае еду по-зимнему: бараний тулуп, валенки и меховая шапка… всегда набрюшник и голова укрыта фланелькой… Много видал нового и интересного, два раза охотился… словом, еду с открытым ртом ребенка… Сегодня у нас дневка, а завтра мы с товарищем временно расходимся: он идет долиной реки Ак-су — более длинной (в обход афганской территории), а я пойду напрямик по перевалам, через четыре дня достигну афганской территории и пятый день пройду по ней до границы английской… здесь подожду товарища…»*,— тщательно фиксировал в дневнике новые впечатления штабс-капитан Андрей Снесарев.

С женой Евгенией Васильевной



Он родился 13 декабря 1865 года в большой семье священника в Старой Калитве, которая тогда относилась к Острогожскому уезду Воронежской губернии. Окончив с серебряной медалью гимназию в Новочеркасске, юноша поступил на физико-математический факультет Московского университета, защитил диссертацию на тему «Исследование бесконечно малых величин», но предпочел научной карьере пехотное юнкерское училище.

Одаренный молодой офицер пробует себя и в вокальном искусстве, и даже как оперный певец выступает в Большом театре, одновременно увлекается лингвистикой и становится полиглотом — изучает не только немецкий, французский, английский языки, но и узбекский, хинди, фарси. Всего же он освоит 14 языков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С группой сослуживцев по Туркестанскому военному округу.

С группой сослуживцев по Туркестанскому военному округу.



Ход России в «Большой игре»

После окончания академии генштаба Андрей Снесарев в 1899 году получает направление на службу в Туркестанский военный округ и становится участником воспетой в романе «Ким» Редьярдом Киплингом «Большой игры» — геополитического противостояния России и Великобритании за господство в Центральной Азии.

Штабс-капитану и его сослуживцу полковнику Полозову поручают исследовать Памир — потенциальный театр военных действий: «Афганскую территорию проскочил благополучно — шел рано и в полном тумане (то есть в облаках)… перевалил вчера перевал Мыкман-Юлы. Если бы ты могла себе представить, что это значит, по какой круче и камням приходится идти, лошади портят себе ноги… облака плывут уже под ногами, идешь по глубокому снегу, в 50 шагах перед собой видишь куски (край) ледника в пять сажен толщиной… Товарищ мой отстал, англичанин не встречает, собственной палатки я не заводил, и мне сначала пришлось спать под открытым небом…».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командир 133-го пехотного полка А.Е. Снесарев со своей командой связи. Май 1915 года.

Командир 133-го пехотного полка А.Е. Снесарев со своей командой связи. Май 1915 года.



Пройдя афганскую территорию, русские офицеры побывали в Кашмире, Симле, Гильгите, Лахоре. Снесарев был принят индийским вице-королем лордом Керзоном, который расспросил гостя о путешествии и предложил спеть: штабс-капитан сел за рояль и исполнил пушкинское «Я вас любил».

«Теперь наше путешествие получило нежелательную для меня форму какой-то прогулки: всюду встречи, парадные обеды, тосты… После обеда музыка (я пою, вызывая незаслуженные восторги обедненных голосами англичан и англичанок). Газеты внимательно (полиция, платные господа, отчасти военные… тоже) следят за нашим маршрутом»,— смущенно и настороженно описывал впечатления в дневнике русский офицер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На крыльце штаба 64-й пехотной дивизии. 1916 год.

На крыльце штаба 64-й пехотной дивизии. 1916 год.



Итогом путешествия стали двухтомная монография «Северо-Индийский театр» и военно-географическое описание «Памиры». Ожидалось, что русские солдаты вот-вот пройдут по разведанным горным тропам и выйдут к Индийскому океану.

Но страна внезапно сменила внешнеполитический курс: в 1907 году Россия и Великобритания подписали соглашение и стали союзниками.

«42-летний ученый и офицер Андрей Снесарев представил публичный доклад, в котором подверг резкой критике решение царского правительства. Он полагал, что заключение соглашения невыгодно России, что таким образом будет потерян Тибет, Афганистан и Персия, влияние в среднеазиатском регионе резко ослабнет, а страна будет втянута в ненужную европейскую войну. В результате обещавшая блестящее будущее военная карьера резко затормозилась»,— отмечает историк Николай Сапелкин. «42-летний ученый и офицер Андрей Снесарев представил публичный доклад, в котором подверг резкой критике решение царского правительства. Он полагал, что заключение соглашения невыгодно России, что таким образом будет потерян Тибет, Афганистан и Персия, влияние в среднеазиатском регионе резко ослабнет, а страна будет втянута в ненужную европейскую войну. В результате обещавшая блестящее будущее военная карьера резко затормозилась»,— отмечает историк Николай Сапелкин.

Георгиевский кавалер и Герой Труда

Первую мировую Андрей Снесарев встретил без малейшего восторга, но как кадровый военный участвовал в Брусиловском прорыве и был награжден чином генерал-лейтенанта и Георгиевским крестом четвертой и третьей степеней. В 1917 году он вернулся в Острогожск к семье. После революции был одним из первых офицеров генштаба, перешедших на службу в Красную Армию.

«Никаких мотивов, кроме служения стране, у него не было: проницательный геополитик пришел к выводу, что большевики — единственная патриотическая сила»,— считает эксперт Николай Сапелкин.

В 1918 году Андрей Снесарев был назначен командующим Северо-Кавказским военным округом, стал организатором обороны Царицына (Волгоград.— «Ъ-Черноземье») от наступавшей армии генерала Краснова. В 1919 году возглавил Академию генерального штаба РККА. Еще через два года он выступил с инициативой создания Института востоковедения и стал его первым ректором. Бывший белый офицер стал первым военным деятелем, получившим звание Героя Труда. В 1920-х годах выходит его фундаментальный труд «Введение в военную географию», где излагается методика геополитических исследований, публикуется многотомная книга об Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник 159-й пехотной дивизии генерал-майор А.Е. Снесарев среди летчиков 7-го авиаотряда истребителей. 30 марта 1917 г.

Начальник 159-й пехотной дивизии генерал-майор А.Е. Снесарев среди летчиков 7-го авиаотряда истребителей. 30 марта 1917 г.



Но едва ли не главной своей работой Андрей Снесарев считал подготовленную к печати в 1929 году книгу «Философия войны». В ней он попытался найти ответы на вопросы, которыми задавался всю жизнь: что же такое война и для чего воюют люди?

«Уже а priori каждый человек склонен рассматривать войну как фактор, чрезвычайно деморализирующий, и это естественно. То, что в обычное время считается преступлением, как убийство или поджоги, теперь позволено, стремление нанести ближнему или массе ближних вред вызывается необходимостью, жизнь и здоровье ближнего ни во что не ставятся. Грубость и жестокость культивируются самым тщательным образом, мораль получает содержание, совершенно противоположное обычному. Что же удивительного, что характеры столь портятся и действия становятся преступными. Самое худшее, злое и жестокое становится чем-то обычным, само собою понятным. Но ведь, с другой стороны, нигде, как на войне, мы не встретим таких картин самопожертвования, благородного дерзновения, вдохновенной находчивости для исполнения долга и бесконечного претерпевания до конца. Мирное время тускнеет, сползает в область филистерской наивности и самохвальства и по сравнению с возможностью красивых подвигов на поле боя представляется жалким и узко эгоистичным прозябанием существ, способных только дорогой болтовни попасть в область дерзновения и риска»,— рассуждает автор книги и приводит в обоснование всю историю человеческой мысли от «Бхагавад-Гиты», Гераклита и Платона до Толстого и Клаузевица.

Место для памятника

В 1930 году Андрей Снесарев был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации «Русский монархический союз». Расстрел был заменен на 10 лет лагерей. По мнению историка Николая Сапелкина, послабление приговора могло быть связано с вмешательством генсека ЦК ВКП (б).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото из следственного дела.

Фото из следственного дела.



«Сталин, скорее всего, был знаком не только с самим Снесаревым, но и с его трудами, поскольку курировал в ЦК работу с Китаем и живо интересовался востоковедением. Вождь вмешался в судьбу приговоренного, обратился к Клименту Ворошилову, и они инициировали замену расстрела десятилетним заключением на Соловках.

Ученый был направлен не в сам лагерь, а работал на материке, имел возможность заниматься наукой и даже написать в заключении несколько научных работ. А когда в конце 1933 года случился инсульт, было проведено медосвидетельствование, и его освободили»,— рассказывает эксперт.

Андрей Снесарев умер в декабре 1937 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. В 1958 году реабилитирован посмертно. В 2025 году на малой родине отметят 160-летие ученого. Может быть, однажды и в Воронеже появится памятник Андрею Снесареву. Поставить его есть где — например, рядом со зданием «Пентагона» на проспекте Революции. А уж идея увековечить его имя в названии улицы напрашивается сама собой.

Юрий Голубь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Воронежской области нет памятника Снесареву, но в Старокалитвенской средней школе берегут память о земляке

Фото: Михаил Овчаренко В Воронежской области нет памятника Снесареву, но в Старокалитвенской средней школе берегут память о земляке

Фото: Михаил Овчаренко