Налог не по приказу

Госдума 25 марта приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении процедуры внесудебного взыскания налоговой задолженности с граждан — по аналогии с юридическими лицам и индивидуальными предпринимателями. Механизм, который должен заработать с 1 ноября этого года, предполагает упрощенное взыскание задолженности только при отсутствии возражений у налогоплательщика — в противном случае спор перейдет в суд. В Минфине ожидают, что новшество позволит оптимизировать налоговые процедуры и сократить задолженность физлиц. Депутатов, впрочем, обеспокоило ущемление права на судебную защиту граждан, но в Минфине и Минюсте таких рисков не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра финансов Алексей Сазанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра финансов Алексей Сазанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительственные законопроекты о введении с 1 ноября 2025 года внесудебного порядка взыскания задолженности по налогам физлиц (о внесении документов см. “Ъ” от 29 ноября 2024 года) одобрены Госдумой в первом чтении. Изменения вносятся в Налоговый кодекс, в закон «Об исполнительном производстве», а также в Кодекс административного судопроизводства. Поясним, сейчас внесудебный порядок действует в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, с граждан же налоговые долги взыскиваются только в судебном порядке — через вынесение мировым судьей судебного приказа по заявлению налогового органа.

Предложенный внесудебный порядок касается преимущественно имущественных налогов, а также исчисляемых физлицами самостоятельно при подаче деклараций (например, НДФЛ в определенных случаях) или в рамках применения спецрежима для самозанятых. Как и ранее, предусматривается направление налоговым органом уведомления физлицам о необходимости уплаты налога, а затем и требования об этом. Если после этого налог не будет уплачен, то, согласно поправкам, будет принято решение о внесудебном взыскании (минимальный размер долга перед бюджетами при этом не устанавливается). Гражданин вправе направить возражения, и тогда спор переходит в судебную плоскость. Срок представления возражений увеличен втрое по сравнению с действующим периодом такого действия в отношении судебных приказов — то есть до 30 дней. Спорные суммы подлежат исключению из сальдо единого налогового счета — общей задолженности физлица по уплате налогов до решения суда.

Как сообщил в Госдуме замглавы Минфина Алексей Сазанов, ежегодно более 95% административных дел в судах касаются вынесения судебного приказа о взыскании налоговых платежей, из них в 96% случаев легитимность взыскания подтверждается. Нововведения, полагает Алексей Сазанов, позволят сократить бюджетные траты — только почтовые расходы налоговиков, по оценкам Минфина, снизятся на 2,2 млрд руб. В целом же, как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, новый порядок позволит снизить задолженность физлиц на 22,5 млрд руб.

Некоторых парламентариев обеспокоила конституционность нового подхода — депутат от КПРФ Алексей Куринный отмечал, что в Конституции закреплено: никто не может быть лишен своего имущества, кроме как по решению суда, а «деньги тоже имущество». Алексей Сазанов в ответ напомнил, что в Конституции также закреплена обязанность платить налоги. «Здесь противоречий нет, просто сокращаются административные процедуры по взысканию задолженности»,— заверил он.

Также в Госдуме звучали и опасения относительно права на судебную защиту — не увеличиваются ли риски граждан, например, в случае ошибок со стороны налоговой. Зампред думского комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева подчеркнула, что для перехода в судебный порядок гражданам «ничего доказывать не надо, достаточно немотивированного уведомления о несогласии» с решением. Замглавы Минюста Елена Ардабьева пояснила, что сейчас мировые суды не рассматривают дела о взыскании налоговой задолженности по существу — только проверяют наличие документов от налогового органа и «просто штампуют судебные приказы». В рамках нового порядка, добавила она, в случае возражений налогоплательщика спор будет рассматриваться уже судами общей юрисдикции.

Евгения Крючкова