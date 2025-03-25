Lixiang берет курс на Россию

В России могут начаться официальные продажи китайских автомобилей Lixiang. СМИ обнаружили еще одно косвенное подтверждение этому. Так, «Известия» обратили внимание на то, что дочернее подразделение концерна Sinomach Auto открыло несколько вакансий по поиску сотрудников для бренда Lixiang, среди них менеджер по гарантии марки. Сама Sinomach Auto вышла на российский рынок в 2023 году и занимается поставками автомобилей Oting и Rox.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lixiang Фото: Lixiang

Профильные издания неоднократно отмечали, что именно эта компания может выступить дистрибутором и некоторых других премиальных китайских электрокаров. То, что организация начала поиск сотрудников действительно важный сигнал, считает автоэксперт Олег Мосеев: «Очевидно, что специалистов по гарантии, функционал которых — общение с дилерами и импортером, набирают тогда, когда уже понятно, что в обозримом будущем компания выходит на рынок. Будет ли она выходить под собственным брендом, либо китайцы опять придумают какое-нибудь новое название, пока говорить рано.

Учитывая их крайнюю осторожность, исключать, что Lixiang будет в России продаваться под каким-то другим именем, нельзя. Тем более это бренд, который активно продвигается именно в ЕС, а с Европой мы гораздо дольше будем налаживать отношения, чем с США. Про Zeekr информации меньше, но я думаю, что концерн Geely тоже смотрит на возможность присутствия в РФ. К тому же глобальная конкуренция на рынке электрокаров усиливается. При этом количество брендов из Китая избыточно, но это в основном касается массового сегмента».

В прошлом году автомобили бренда Lixiang были одними из самых востребованных в премиум-сегменте в России. По данным «Автостата», за 2024 год в стране было продано почти 24 тыс. машин бренда. Однако в начале 2025-го продажи стали замедляться. «Автостат Инфо» сообщил о снижении в январе на 46% год к году. Тем не менее многие компании хотят стать официальными дилерами премиальных китайских электрокаров, но ни одна еще не близка к цели, говорит управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Когда появится ОТТС — документ, в котором будет дано разрешение определенной компании на территории РФ хотя бы получить это транспортное средство, и этим начнут заниматься, то есть привезут Lixiang, заплатят определенные сборы, эта информация появится на официальном сайте.

То есть до момента получения одобрения типа ТС и выхода пройдет минимум три месяца, максимум полгода. Но сегодня нет компании, у которой бы было соответствующее разрешение. Zeekr и Lixiang в этом году в Россию не придут точно, поскольку ОТТС у них не делается. Даже если вдруг закончится СВО на Украине, ситуация изменится, тогда даже в лучшем случае это может случиться в самом конце 2025-го. Нет настоящих сайтов Zeekr, нет настоящих Lixiang. Это все фейки, которые сделали специальные люди, которые на этом зарабатывают. Люди хотят купить классный автомобиль дешевле, чем Porsche, BMW и Mercedes-Benz. Но при этом они понимают, что официальной дистрибуции нет, автомобили ввозятся путем параллельного импорта».

Спрос на авто из КНР падает в том числе из-за отсутствия сети сервисных центров с возможностью быстро и по гарантии сделать ремонт оригинальными запчастями, говорят эксперты. Емкость российского рынка не превышает 1,7 млн автомобилей. Поэтому некоторым брендами придется в ближайшее время сворачивать бизнес в стране, говорит глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Для примера — американскому рынку уже больше 130 лет, там 15-16 млн клиентов, и на нем на сегодняшний день работает 45 брендов.

Отечественный рынок в десять раз меньше, и на нем только китайских марок примерно 66-67, плюс российские игроки. Кроме этого, есть еще компании, которые официально как бы ушли, но завозятся по параллельному импорту. То есть на рынке сегодня работает около 100 брендов. Для того чтобы экономическая модель продаж была относительно успешной, она должна стремиться к 100 тыс. автомобилей. При этом только пять китайских игроков в 2024 году достигли этого уровня. Кроме того, правительство приняло программу утилизационного сбора, который на сегодняшний день на автомобиль, например, класса Lada Vesta с объемом двигателя до 2 л составляет примерно 720 тыс. руб. В течение ближайших четырех лет он достигнет 1 млн руб. с лишним.

Под таким давлением мы неминуемо увидим, что среди почти 70 китайских брендов через год-два в лучшем случае останется половина, а в худшем случае — 20-30».

Наибольшей популярностью у россиян среди китайских марок пользуются Changan, Chery, Geely и Haval. Сборка некоторых моделей происходит в Калининграде, Калуге, Липецке, Тульской и Московской областях.

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Юлия Савина