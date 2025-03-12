BMW вернули на конвейер

В Калининграде из старых машинокомплектов выпустили ограниченную партию немецких кроссоверов BMW. Сразу две модели вернулись на конвейер сборочного производства российской компании «Автотор». По данным профильных СМИ, речь об автомобилях X5 и X6. О точном числе произведенных машин неизвестно. Оперативно прояснить юридические аспекты в «Автоторе» для “Ъ FM” не смогли, но в кратком пресс-релизе компания говорит, что в детальном объяснении «содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации». Официально немецкий автопроизводитель свернул выпуск, продажи и поддержку своих машин в России еще три года назад. Так что это за автомобили? Разбирался Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

История о новых машинах с балтийских берегов и немецким дизельным сердцем началась с упоминания о письме завода к дилерам. Сообщил о нем блогер, сделавший бизнес на обзорах и подборе автомобилей. Кирилл Чернов ведет YouTube-канал AvtoREVIZORRO и заявляет, что лично видел документ о старте поставок продавцам: «В узких кругах об этом было известно достаточно давно, потому что автомобильная тусовка маленькая, здесь все всех знают, все со всеми делятся. Кроме того, у меня еще довольно много подписчиков, которые работают на том же "Автоторе" или у дилеров. Они подтвердили, что есть такая партия машин. Да и довольно тяжело скрыть модель 2022 года и ПТС от 2025-го, в котором написано, что она произведена на конкретном заводе».

Опровержений со стороны «Автотора» не было, но пролить свет на происхождение машинокомплектов в компании не решились. Якобы речь идет о 117 кроссоверах в еще дорестайлинговом исполнении. Такие выпускались в Германии до конца 2022-го. По сути, каким бы ни оказалось происхождение запчастей, это все те же оригинальные BMW. Их качество не вызывает сомнений, уверен главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Авто, о которых идет речь, были выпущены из неких остатков машинокомплектов и компонентов, оставшихся на заводе после ухода BMW с российского рынка. Поэтому с точки зрения надежности, думаю, все останется примерно так же, как было.

Грубо говоря, это все то же самое, из чего эти машины собирались и раньше. Что это может означать, пока не очень понятно. Судя по всему, "Автотор" все-таки решил распродать остатки».

Под каким брендом выйдут на рынок машины и сколько будут стоить, пока неясно. Вероятно, цены на калининградские BMW стартуют с 13 млн руб., что примерно на 15% дешевле таких же автомобилей, которые были завезены в Россию параллельным импортом. После ухода бренда на заводе в Калининграде начали выпуск легковых машин китайских марок. Сообщается, что в документах на ограниченную серию калининградских BMW с подсанкционным бэкграундом указан 2025-й. Но есть нюанс: все это будет собрано из складских запасов, а значит, фактически кроссоверы относятся к 2022-му модельному году. Кроме того, ждать поддержки баварского концерна в сфере ПО и гарантийного обслуживания не приходится. На само решение о выпуске новой партии могли повлиять ожидания потенциального улучшения геополитической обстановки, считает адвокат Дмитрий Венгерский:

«Скорее всего, это как-то было согласовано с BMW. Компания ничего не теряет, потому что, как я понимаю, это очень и очень ограниченная партия. Кроме того, бренд на себя не берет каких-то гарантийных обязательств и так далее. ПТС выдает завод-изготовитель. В данном случае это "Автотор". С высокой долей вероятности эти машины будут поставлены на учет и могут быть введены в гражданский оборот. Вопрос в другом: в базе BMW данные машины значиться не будут, соответственно, их собственники не смогут обратиться непосредственно к компании. По сути, она именно к этим машинам никакого отношения не будет иметь».

Сообщается, что «Автотор» обещает выпустить модели с трехлитровым дизелем и восьмиступенчатым автоматом. Полный привод — по умолчанию. AvtoREVIZORRO уверяет, что любители марки получат М-комплект и панорамную крышу. К слову, это не первый подобный опыт. Аналогичный проект со сборкой из старых машинокомплектов в 2024-м реализовали на бывшем подмосковном заводе Mercedes-Benz. В Есипово собрали небольшую партию кроссоверов GLS.

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Стас Крючков, Никита Путятин