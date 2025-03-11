Иномаркам не делают скидок

Дилеры не видят причин для скидок из-за переполненных складов с новыми автомобилями. Собеседники “Ъ FM” утверждают, что число нераспроданных с прошлого года машин на сегодня исчисляется сотнями тысяч. Речь может идти о 500 тыс. единиц — склады затоварены по меньшей мере до конца весны. По оценкам, которые приводят в группе «Рольф», распродать предстоит 800 тыс. экземпляров, а для реализации такого количества машин может потребоваться полгода. Ситуация уже сказывается на финансовых показателях дилеров, призналась гендиректор компании Светлана Виноградова в интервью порталу Autonews. В чем причина? И стоит ли потенциальным покупателям рассчитывать на дисконт? Эти вопросы крупным автопродавцам задал Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дилеры рассчитывают избавиться от запасов, а их клиенты все еще надеются на возвращение ушедших брендов и скидок. Пока ожидания ни первых, ни вторых не сбываются. Склады заполнены, по оптимистичным оценкам, на треть, по консервативным — более чем на половину от общего объема продаж предыдущего года. По данным агентства «Автостат», за весь 2024-й в России было реализовано около 1,5 млн новых машин. Нынешняя ситуация связана с потребительской стратегией россиян, полагает директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский. Но, по его словам, идти на поводу у покупателя дилеры в сегодняшних условиях не могут: «Мы оцениваем количество автомобилей на уровне 400 тыс., максимум 500 тыс. штук, что соответствует запасам на два-три с половиной месяца. Покупательский спрос немножечко притормозился. Связано это с тем, что люди надеются на возвращение ушедших брендов, а это очень долгий и сложный процесс.

Мы не ждем, что автомобили подешевеют, потому что импортеры уже запускали стимулирующие акции по распродаже моделей 2024 года».

В феврале дилеры продали больше 76 тыс. легковых автомобилей, что примерно на четверть меньше прошлогодних показателей. Лидером продаж остается Lada. Но на складах ассортимент преимущественно китайский, и у этого есть как административные, так и логистические причины, объяснил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Большинство компаний из КНР хотели успеть до повышения утильсбора и ввезли очень значительное количество автомобилей, которые теперь стоят на складах. Производителям нужно понять этот очередной горький урок. Вполне возможно, этот объем будет продаваться до конца ноября этого года. Самое время принять правильное решение больше ничего не привозить.

Продавать машины с дисконтом нет никакого смысла по одной простой причине: это всё машины, которые попадали в РФ по старым условиям по утильсбору. Если их продать с дисконтом, уйти в убытки, то, получается, ты точно не должен принимать решения о ввозе любых новых партий, потому что это обойдется еще дороже».

Пока россияне ждут возвращения марок из Европы, Японии и Кореи, ощутимым снижением отметились китайские автобренды. Продажи Haval в сравнении с февралем прошлого года упали на 22%, а по отдельности у Geely и Exeed — почти на 60%. Генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что дилеры уже несут убытки и откладывают закупки новых партий машин: «Время бежит очень быстро. И авто, которые не проданы, становятся еще более дорогими.

Дилеры, понимая, что завтра им приходит следующая партия, вынуждены идти на реализацию машин с убытком для себя. Это общая картина, которая сейчас есть по рынку.

Действительно курс снизился на 15%. Автомобили, которые продаются сегодня, были приобретены и привезены в совершенно других условиях. Пока они не будут проданы, говорить о том, что может быть снижение цен, преждевременно. Я бы не стал откладывать решение о покупке иномарки в ожидании более привлекательного прайса».

И продавцов, и покупателей в поисках этой привлекательной цены, вероятно, на позитивный лад должен настроить избыток машин. С дефицитом было бы сложнее.

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Стас Крючков, Далила Цельбель, Никита Путятин