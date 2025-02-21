Недоработки разложили по отраслям

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал свои оценки производительности труда в отраслях экономики в сравнении с другими странами. Контекстом исследования выступают фиксация Банком России роста разрыва производительности и зарплат в последние три года (см. “Ъ” от 5 февраля) и новые попытки правительства решить эту проблему. По оценкам ЦМАКП, повышение эффективности труда в торговле, стройке, транспорте, деревообработке, легкой и пищевой промышленности может высвободить порядка 15% дефицитной в РФ рабочей силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЦМАКП обнаружили целый пул крупных отраслей, где низкая производительность и дешевый труд отвлекают рабочие руки от эффективной работы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В ЦМАКП обнаружили целый пул крупных отраслей, где низкая производительность и дешевый труд отвлекают рабочие руки от эффективной работы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для расчета производительности ЦМАКП использует добавленную стоимость в долларах по паритету покупательной способности (ППС) на одного занятого. Для России оценка сделана по данным 2023 года, для других стран — на 2017 или 2019 год (зависит от доступности данных) в сопоставимых долларовых ценах 2023 года. В расчет не бралась производительность труда в специфических «малорыночных» секторах с сильными экстерналиями (госуправление, образование, здравоохранение).

Дифференциация производительности в РФ по отраслям весьма высока в сравнении с развитыми странами, заключают аналитики,— среди 33 проанализированных стран по степени отклонения распределения показателя от равномерного РФ находится на четвертом месте. Выше разброс в Турции (в силу масштабного и низкопроизводительного сельхозпроизводства и высокопроизводительных финансовых услуг), Ирландии (за счет «крайне высокопроизводительного сектора информационных и коммуникационных технологий, ИКТ», считают в ЦМАКП) и Норвегии (высокая производительность в ИКТ, финансах и электроэнергетике).

Контекст исследования — одобренный правительством в феврале федеральный проект по повышению производительности с точечной поддержкой отдельных компаний, который затронет 40% предприятий несырьевых отраслей и все организации соцсферы. За шесть лет на эти цели власти потратят 30,5 млрд руб., производительность за этот срок должна вырасти на 21% против 8% за предыдущую шестилетку (см. “Ъ” 12 февраля). Для таргетирования проекта аналитики ЦМАКП представляют ряд важных отраслевых особенностей эффективности труда в России.

Самый высокий уровень производительности — почти $300 тыс. в год на занятого — в добыче полезных ископаемых, что втрое выше, чем в среднем в Восточной Европе, и близко к уровню развитых стран Западной и Северной (но лишь 60% от уровня США). Высок показатель ($210–225 тыс. на занятого) в двух секторах услуг — ИКТ и в финансовом посредничестве. В финансах показатель почти вдвое выше уровня Восточной Европы, близок (93%) к странам Западной Европы и не слишком уступает (73%) финсектору США. В ИКТ отличия выше: в РФ производительность в нем в 1,4 раза выше, чем в странах Восточной Европы, на четверть отстает от стран Западной Европы и кратно (32%) от США из-за очень высокой производительности в этой стране.

Третья особенность — в другой группе секторов с повышенной производительностью, на уровне $118–135 тыс. на занятого,— включает нефтехимический сектор, металлургию и сектор коммерческих услуг. При этом промышленные сектора опережают страны Восточной Европы, но существенно отстают от развитых стран. Российский сектор коммерческих услуг находится примерно на мировом уровне, но производительность этого сектора по странам дифференцирована достаточно слабо.

Четвертая — в том, что «глубокие аутсайдеры», с тридцатикратным отставанием от лидирующего сектора, две отрасли — деревообработка и легкая промышленность. Велик и отрыв от уровня других стран — в 2,3–3,3 раза от Восточной Европы и в 8–11 раз — от уровня США и развитых стран Европы.

«Результаты анализа ожидаемо свидетельствуют о наличии связи между общим уровнем производительности в экономике и производительностью какой-либо отрасли. Теснота этой связи заметно варьирует по секторам и наиболее слаба для секторов, связанных с добычей и переработкой первичных ресурсов, а наиболее сильна — в конечных обрабатывающих производствах»,— заключают в ЦМАКП. Отсюда для каждой отрасли и страны представлены «ожидаемые уровни производительности», отражающие обнаруженные закономерности. Для России «ожидаемый уровень производительности» низкопроизводительных отраслей оказывается очень близок производительности этих отраслей в странах Восточной Европы.

По мнению авторов, особого внимания при наращивании эффективности труда заслуживают прежде всего крупные сегменты с пониженной производительностью. Это «торговля, строительство и (в несколько меньшей степени) транспорт», констатируют в ЦМАКП. На эти секторы приходится 39% всех занятых, но лишь 24% валовой добавленной стоимости (по ППС). Рост производительности в них мог бы стать мощнейшим источником для покрытия дефицита кадров. Ее рост, например, до уровня стран Восточной Европы означал бы высвобождение 9,5 млн человек — 13% занятых в экономике (расчет для условий 2023 года).

Еще один резервом повышения производительности называются аутсайдеры — деревообработка, легкая и пищевая промышленность: в них нормализация ее уровня означала бы высвобождение еще 1,5 млн человек (2,1% от численности занятых).

Артем Чугунов