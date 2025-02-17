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Коммерсантъ FM
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Электроника в режиме ожидания

Импорт техники в РФ сократился на 3%

Впервые за два года импорт электроники в Россию уменьшился. По данным участников рынка, сокращение составило до 3%. При этом ранее сокращение импорта наблюдалось только в 2014 и 2022 годах. Среди основных причин эксперты называют сложности с проведением платежей в Китай и высокую ключевую ставку. Они также считают, что в 2025 году сокращение импорта продолжится: только в бытовой технике оно может составить 30%.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поставки электроники (компьютеры, смартфоны, компоненты и т. д.) по итогам 2024 года сократились на величину до 3% по некоторым категориям, рассказал “Ъ” руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов. По его данным, ранее сокращение импорта электроники в РФ происходило в 2014 и 2022 годах, однако причиной в основном являлись внешние факторы: множество санкций со стороны США и ЕС, введенных в эти годы. Сейчас, говорит он, на сокращение импорта повлияли высокая ключевая ставка, а также продолжающиеся проблемы с оплатой в адрес китайских банков (см. “Ъ” от 12 апреля 2024 года).

Сокращение импорта электроники подтверждает председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич. По его данным, в прошлом году в РФ поступило на 1,5–2% электроники меньше, чем в 2023 году. По данным ФТС, высокотехнологичный импорт (включает как электронику, так и оборудование, транспорт и др.) в абсолютных цифрах в январе—октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократился на $1,2 млрд, или на 1,1%.

Снижение, по словам старшего партнера логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло, «находится в рамках погрешности», что в том числе объясняется «сложностями с взаиморасчетами, которые испытывают импортеры». Вместе с тем, говорит он, в связи с уменьшением спроса на внутреннем рынке подешевели услуги платежных агентов: с 3–5% в прошлом году до 1,5–3% — в текущем. Господин Родионов подтверждает уменьшение агентской комиссии за переводы средств в иностранные банки с 3–5% в 2024 году до 1,7–2,5% в 2025 году. По оценке другого собеседника “Ъ” среди дистрибуторов, ставки на рынке сейчас в «среднем варьируются в диапазоне 2–3%».

Сокращение комиссий также подтверждает и учредитель бренда бытовой техники Jacky`s и совладелец бренда Shaub Lorenz Гусейн Иманов. Он добавляет, что спрос на новую бытовую технику в РФ сокращается, но при этом «почти в два раза год к году» растет спрос на поддержанные устройства. Тем не менее, по словам господина Иманова, также будет расти спрос и на локализованную электронику из-за более низких цен на нее. При этом, отмечает он, иностранные предприятия по производству электроники в РФ будут в более выигрышной ситуации из-за кредитования в Европе или Китае под меньшую ставку.

В текущем году тенденция на сокращение импорта электроники может продолжиться из-за высоких ставок кредитования и экспортных ограничений Китая на товары двойного назначения (включает IT-оборудование и комплектующие), которые вступили в силу с 1 декабря, считает господин Властопуло.

Однако если в 2025-м тенденция на укрепление курса рубля к юаню продолжится, то поставки электроники за год отыграют прошлогоднее сокращение, прогнозирует господин Манкевич. С таким выводом, однако, не согласен Гусейн Иманов, который считает, что в 2025 году импорт электроники продолжит сокращаться: «Только в сегменте бытовой техники сокращение поставок может достичь 30% год к году. К дефициту это не приведет, но многие небольшие дистрибуторы будут под угрозой банкротства».

Тимофей Корнев

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