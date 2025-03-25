Заботкин рассказал, почему ЦБ не торопится со снижением ключевой ставки

Прежде чем ослаблять условия денежно-кредитной политики (ДКП), следует добиться снижения инфляции, убежден зампред Банка России Алексей Заботкин. Это касается и ключевой ставки. Показатель можно будет опустить, когда выровняются инфляционные ожидания населения и цены пойдут вниз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Граждане и бизнес опасаются, что цены будут быстро расти и впредь. Эти ожидания вполне материальны, от них зависят решения о покупках, сбережениях, кредитах и инвестициях. Они задают инерцию роста цен, и прежде, чем смягчать ДКП, необходимо добиться их снижения, но на это требуется время»,— отметил зампред ЦБ, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).

Существуют и другие причины постепенного смягчения ДКП, уточнил господин Заботкин. Например, необходимо наблюдать за развитием геополитической ситуации. «В последние пару месяцев на укрепление курса (рубля.— “Ъ”) также очень значимо влияли ожидания геополитической разрядки. На сегодняшний день это пока только ожидания»,— сказал замглавы регулятора.

Также направление курса ДКП можно определить после оценки замедления кредитования. В этом ЦБ будет полагаться на данные апреля и мая 2025 года.

По итогам заседания совета директоров 21 марта ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку в 21%. При этом, по оценке главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, инфляционные ожидания в стране остаются повышенными. Если инфляция не будет стремиться к обозначенной цели в 4%, ЦБ не исключает и дальнейшего роста ставки.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».