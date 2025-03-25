Надежда на антибиотик

В ходе банкротства поставщика фармацевтической продукции — ООО «Эстмедикал» — на публичные торги выставлен земельный участок возле Восточного обхода Ставрополя. Начальная стоимость лота — 403,6 млн руб. Предыдущие торги признаны несостоявшимися из-за недостаточного количества участников. Продажа еще одного актива банкрота — дебиторской задолженности стоимостью 820 млн руб. — пока приостановлена решением суда, поскольку конкурсный кредитор добивается отстранения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Эстмедикал» Елены Розгон. Эксперты считают, что конфликт между управляющим и кредитором может снизить ликвидность и стоимость активов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Эстмедикал» Елена Розгон сообщила о старте публичных торгов по реализации земельного участка общей площадью 337,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 403,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Реализуемый участок расположен на землях населенных пунктов с видом разрешенного использования — для строительства завода по производству готовых лекарственных форм антибиотиков. Объект торгов находится в селе Надежда Шпаковского района Ставропольского края. Согласно информации публичной кадастровой карты, село Надежда находится вблизи Восточного обхода Ставрополя, рассматриваемый участок — в частной собственности. Его кадастровая цена — 104,5 млн руб.

Первоначально земельный участок пытались продать за 448,4 млн руб., однако торги были признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества участников. На повторных открытых торгах начальная стоимость земли снизилась до 403,6 млн руб., но и в этот раз аукцион также был признан несостоявшимся.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эстмедикал» зарегистрировано в Ставрополе в 2023 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. 100-процентным учредителем является Мариам Газикова. С 2021 года ООО «Эстмедикал» показывает нулевую выручку, с 2019-го общество работает с убытком. По итогам 2022 года убыток компании составил 194 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2023 года — 7,7 млрд руб., дебиторская — 3,8 млрд руб.

Процедуру наблюдения в ООО «Эстмедикал» Арбитражный суд Ставропольского края ввел 25 февраля 2021 года по заявлению питерского ООО «ФармХимПром», которому фармкомпания задолжала 11,8 млн руб. 26 июля 2022 года суд признал ООО «Эстмедикал» банкротом и ввел в отношение него конкурсные процедуры. Конкурсное производство в ООО «Эстмедикал» идет до 21 июля 2025 года.

Согласно документам суда, в марте 2024 года ставропольский арбитраж удовлетворил жалобы конкурсных кредиторов — ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «КБ “Развитие”» в лице Агентства по страхованию вкладов — на бездействия конкурсного управляющего Елены Розгон. В частности, признано незаконным ее бездействие, выразившееся в не обращении с заявлениями об оспаривании мировых соглашений, заключенных в рамках дел о банкротстве ООО «Фарма-ОптТорг» и ООО «Фирма Медполимер». Также признаны незаконными действия конкурсного управляющего по распоряжению заложенным имуществом без согласия залогового кредитора ПАО «Промсвязьбанк» и голосование на собрании кредиторов в рамках дела о банкротстве АО «НПК “Эском”» за утверждение мирового соглашения. В результате госпожа Розгон была отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Эстмедикал». Однако в марте 2024 года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в июне 2016 года по заявлению ООО «Эстмедикал» была введена процедура наблюдения в отношении ставропольского научно-производственного концерна «Эском». АО «НПК “Эском”» задолжало своему поставщику — ООО «Эстмедикал» — 2,2 млн руб.

В декабре 2024 года за 80,4 тыс. руб. на публичных торгах была реализована дебиторская задолженность ООО «КБ “Развитие”» в размере 8 млн руб. В феврале 2025 года на аукцион в форме публичного предложения двумя лотами была выставлена дебиторская задолженность ООО «Фарма-Оптторг» в размере 730 млн руб.

19 марта 2025 года Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление ПАО «Промсвязьбанк» (Москва), запретив Елене Розгон проводить торги по реализации имущества ООО «Эстмедикал». Речь идет о дебиторской задолженности ООО «Фарма-Опторг (730 млн руб.). Данный запрет, согласно определению суда, действует до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления ПАО «Промсвязьбанк» о признании недействительными решений комитета кредиторов ООО «Эстмедикал» от 24 января 2025 по дополнительным вопросам повестки.

Советник Forward Legal Данил Бухарин отмечает, что, исходя из публично размещенной информации, между конкурсным управляющим и одним из мажоритарных кредиторов — ПАО «Промсвязьбанк» — наблюдается острый конфликт. Управляющий, по словам эксперта, в суде добился признания недействительными кредитных договоров на сумму более 3,2 млрд руб. между должником и правопредшественником банка — Московским индустриальным банком. Апелляционный суд, отмечает господин Бухарин, пришел к выводу, что между сторонами сложились не кредитные, а фактически корпоративные отношения: банк напрямую финансировал операционную деятельность ООО «Эстмедикал».

«На этом фоне Промсвязьбанк активно оспаривает действия управляющего, включая попытки заблокировать торги по ряду активов. Подобная конфронтация между кредитором и управляющим, как правило, тормозит процесс согласования условий и сроков реализации имущества должника. Это может привести к снижению ликвидности и стоимости активов, а следовательно — к меньшему удовлетворению требований кредиторов», — говорит эксперт.

В то же время, по словам Данила Бухарина, с учетом общедоступных данных, у должника, вероятнее всего, не хватит активов для полного погашения долгов, особенно учитывая объем обязательств в 7,7 млрд руб. и то, что основной актив — дебиторская задолженность — обычно продается с большим дисконтом. «При этом реальный объем поступлений в конкурсную массу можно будет оценить только по итогам публичных торгов», — резюмирует господин Бухарин.

Дмитрий Михеенко