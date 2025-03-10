Долг медицинской компании из Ставрополья на 800 млн рублей выставили на торги

Дебиторскую задолженность ООО «Эстмедикал» из Ставрополья с начальной стоимостью в 800 млн руб. выставили на закрытые торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эстмедикал» зарегистрирован в Ставрополе в 2013 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Учредитель — Мариям Газикова. Убыток компании за 2022 год составил 124 млн руб.

В июле 2022 года арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Эстмедикал» банкротом. Инициатором банкротства компании стало ООО «ФармХимПром» из-за долга в сумме 11 млн руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что участок площадью 337 173 кв. продают за 400 млн руб.

Николай Аксенов