В «Золотом яблоке» нашлось место «Вкусвиллу»

Продукция «Вкусвилла» появились на полках бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». В ассортименте представлено более 70 позиций бренда: шампуни и кондиционеры, хозтовары и бытовая химия, уход для лица, тела и волос, свечи и ароматы для дома, БАДы и витамины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сотрудничество позволит продуктовому ритейлеру укрепить позиции собственной торговой марки как на продовольственном, так и на косметическом рынках, уверен глава компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров: «"Вкусвилл" уже давно развивает направление непродовольственных товаров. Все они давно представлены в магазинах сети и имеют популярность у потребителей, конечно, в первую очередь в крупнейших городах. В данном случае вполне логичным выглядит начало продаж в других каналах, тем более что бренд достаточно широко представлен различными видами продукции. У него большое направление — бизнес, связанный именно с развитием оптовых продаж и представленностью продукции в том числе в других ритейлерах, на маркетплейсах и так далее. Конечно, появление в ассортименте "Золотого яблока", крупного игрока и фактически лидера в сегменте продаж косметики и парфюмерии, даст "Вкусвиллу" хороший импульс с точки зрения развития».

Эксперты отмечают скачок продаж бьюти-товаров. За прошлый год их объем вырос более чем на четверть, подсчитали аналитики Nielsen. Глобально интерес к этой категории увеличился, особенно у молодежи. Американский банк Piper Sandler подсчитал, в 2024-м зумеры выделили на парфюм из своего бюджета на 25% больше, чем годом ранее. Аудитория товаров для красоты за последние пять лет заметно помолодела, подростки начинают пользоваться косметикой в 13 лет, сообщила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «После пандемии COVID-19 наметился серьезный рост потребления парфюмерии и косметики. Я думаю, что первый фактор связан с тем, что покупатели всегда достаточно благосклонно относились к этим товарам. За последние десять лет очень серьезно выросла культура потребления.

Сейчас рост во многом обусловлен не столько "индексом губной помады", сколько фактором того, что расширились границы потребления косметики.

Аналитики говорят, что пользоваться ею люди начинают в период с 13 до 14 лет. Раньше речь шла о 17-летних. И это первый момент. А второй — у нас серьезно расширился и возраст пользователей косметики. То есть если раньше игроки рынка особо не рассчитывали на потребление аудиторией 55+, то сейчас к ней прибавились покупатели на 10-15 лет старше. Также те, кто в середине девяностых начинали активно радоваться появлению новых косметических продуктов, сейчас стали платежеспособными».

Производители парфюмерии подтверждают “Ъ FM” рост продаж своей продукции и косметики отечественных брендов. Кроме того, их выпуск в России достиг рекордных показателей в первом полугодии 2024 года, об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центра развития перспективных технологий. Отечественный рынок бьюти-товаров будет только расти, уверен сооснователь российского бренда «Библиотека ароматов» Александр Лушин: «Так как сейчас, как мне кажется, нет каких-то серьезных, больших игроков парфюмерного российского рынка, то еще существует запас мощности. И мы видим, что уровень продаж постоянно растет, и незаметно потолка. Кажется, что если предлагать какие-то новые форматы и хорошие продукты, этот запас мощности будет сохранятся.

Что касается каналов продаж, то каждый бренд решает этот вопрос по-своему. Кто-то идет путем маркетплейсов. Большие же ритейлеры дают и возможности, и накладывают определенные ограничения, в частности, речь может идти об отложенных платежах. Крупные сети типа "Золотого яблока", конечно, дают какую-то известность бренду, но все равно ты как бы находишься под крылом этой компании. И здесь надо быть максимально внимательным, развивать свой пиар, соцсети, чтобы оставаться самостоятельным. Ведь сейчас сила бренда "Золотого яблока" велика и, конечно, она может тебя накрыть игрока поменьше».

В прошлом году сеть «Золотое яблоко» стала единственным игроком бьюти-розницы, который вошел в топ-100 самых дорогих брендов России.

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Андрей Дубков