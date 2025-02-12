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Коммерсантъ FM
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«Золотое яблоко» докатилось до Саудовской Аравии

Каковы перспективы ритейлера на рынке королевства

Российский бьюти-ритейлер выйдет на рынок Саудовской Аравии — в ближайшее время в Джидде появится физический магазин «Золотого яблока». На первом этапе компания наймет штат из 100 человек, половину составят уроженки страны. Аналитики Statista указывают, что королевство лидирует в регионе по объему бьюти-рынка. К концу года он может составить $6 млрд, в то время как во всех странах Персидского залива косметики и парфюмерии продается на $9,6 млрд в год.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Арабские страны известны собственным производством, например, эксклюзивных духов, но местный потребитель активно тратится на европейский масс-маркет, отметила владелец консалтинговой группы Aurora с офисом в Эр-Рияде Оксана Коломиец: «Очень много новых точек открывается в торговых центрах, причем не только в Эр-Рияде, но и в Джидде, и в центральной части. Многие европейские компании заходят в Саудовскую Аравию. Когда туда приезжаешь раз в три-четыре месяца, то видишь, что открываются корнеры, копируются дубайские моллы.

По своему опыту могу сказать, что женщины здесь предпочтут купить европейский или даже российский бренд, если его правильно позиционировать, а не местный. Здесь у нас преференция.

Покупательницы здесь много нового открывают для себя. Только несколько лет назад женщинам в королевстве разрешили машину вводить, и из дома выходить, и путешествовать. Поэтому для них важен весь сегмент, который ориентирован на женскую часть населения. В частности, не надо обходить стороной рынок ювелирных изделий, это здесь вообще отдельная тема. И это беспроигрышный вариант для российских компаний. Только имейте всегда в виду, что нужно рекламную кампанию, продукцию, лейблы адаптировать под религиозную историю. В частности, на визуальных баннерах не должно быть изображения обнаженных тел».

«Золотое яблоко» созрело для ПВЗ

Саудовская Аравия впервые открылась для иностранных туристов в 2019 году, местные власти также активно стимулируют приток капитала. Сотрудникам местных компаний, в свое время переехавших в Дубай, обещают за возвращение 40-процентную прибавку к зарплате. Кроме того, международным игрокам без штаб-квартиры в Саудовской Аравии запретили вести бизнес с местными госструктурами. Внушительные нефтяные доходы страны оставляют на руках местных потребителей немало наличных денег, но при этом качество услуг в рознице весьма посредственное, пояснил партнер фонда NRG Ventures в Эр-Рияде Максим Шашенков:

«Главное отличие между ОАЭ, Катаром и Саудовской Аравией, — это все-таки то, что в последней гораздо меньше экспатов и туристов. Пока туристическая индустрия лишь запускается. Соответственно, основной акцент в ритейле делается на местное население. Оно очень динамично, молодо. Значительно больше его половины — это молодежь до 30 лет. И несмотря на местную специфику, я имею в виду одежду в публичных местах, все равно косметика и парфюмерия используются крайне активно, даже активнее, чем во многих странах Европы. Таким образом, понятно, что "Золотое яблоко" делает акцент именно на таких покупателях, на размер рынка и то, что пока в той же в Джидде, в отличие от Дубая, Абу-Даби, Катара, инфраструктура ритейла розничных продаж, особенно брендовых, не так развита. То есть рынок большой, а присутствие конкуренции на нем гораздо меньше».

Что известно о проекте соглашения стран Персидского залива в сфере туризма

По последним данным, за 2023 год турпоток в Саудовскую Аравию вырос на 12%, это максимум среди стран G20. В планах королевства к 2030-му принимать по 150 млн отдыхающих. Для этого в развитие индустрии вложат $800 млрд. Из них 10% должны обеспечить частные инвестиции. А летом 2024-го Минтранс анонсировал запуск прямых рейсов между Саудовской Аравией и Россией.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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