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Коммерсантъ FM
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Ароматы покоряют рынок

За счет чего выросли продажи российской парфюмерии

Россияне стали активнее покупать духи. Их доля в общем объеме продаж парфюмерии выросла более чем на три процентных пункта, до 15,5%. Это данные Центра развития перспективных технологий, их приводят «Ведомости». А в денежном выражении продажи духов увеличились на треть, в то время как всей парфюмерии только на 6%. Абсолютных значений ЦРПТ не публикует.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Позитивную динамику обеспечили во многом российские бренды, отметила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «Во-первых, есть определенный элемент сберегательного потребления. При сберегательном потреблении люди все-таки стараются инвестировать в духи, большей концентрации. Во-вторых, продолжается развитие маркетплейсов, где парфюмерия, как ни странно, достаточно сильный игрок в продажах. В-третьих, многие российские бренды одежды начали запускать свои собственные парфюмерные линейки. Наконец, развитие национального производства.

Появилось много интересных российских брендов, которые представлены и в рознице, и на маркетплейсах, они активно продвигают себя при помощи вирусного маркетинга, интересного сторителлинга. Я думаю, что это тоже стало драйвером. Ну, и парфюмерно-косметические розничные сети сделали очень большую ставку на нишевую парфюмерию. После ухода крупных транснациональных компаний они привезли в Россию много нишевых брендов, это ароматы из Франции и Италии.

Сможет ли российское производство парфюма компенсировать ушедшие бренды

Инфляция, безусловно, имеет здесь определенное значение. Мы, в принципе, наблюдаем повышение цен у производителей и поставщиков как на ингредиенты, так и на стекла и все составляющие для производства парфюмерии. И мы видим, что все крупные зарубежные концерны подняли цену на свою продукцию в среднем на 7-10%. Поэтому здесь элемент инфляционный тоже есть».

Производители парфюмерии подтверждают “Ъ FM” рост продаж. Но связано это главным образом с уходом иностранных брендов, отметила директор по маркетингу российской парфюмерной марки Equivalent Надежда Дроздова: «Согласно открытым данным за 2024 год, падение импорта составило порядка 30 млн. флаконов. Если говорить о нашем бренде, то рост производства флаконов в 2024-м достиг 2,5 млн штук. По сравнению с предыдущим годом мы выросли практически на 40%. Соответственно, выручка тоже выросла примерно на 40%. Мы сейчас представлены практически во всех сетях.

Раньше было многообразие именно зарубежных брендов, и очень часто было сложно договориться даже на встречу с какими-то федеральными сетями, с людьми, которые принимают решения».

Активный спрос отмечают и представители камерных брендов. Основным драйвером становится продвижение в соцсетях. Интерес к российскому продукту проявляют и за рубежом, рассказала “Ъ FM” основательница бренда Lerosha Лера Калугина: «Мы ожидали, что в январе продажи пойдут на спад после декабрьской волны закупки подарков. Но продажи в январе превысили декабрьские показатели.

Ввоз парфюмерной продукции начал снижаться

Нас ежедневно приглашают различные магазины, и более мелкие, и крупные сети. Приток покупателей все равно происходит через сайт. Также помогают продвижению социальные сети. Последний месяц нам достаточно часто пишут люди из-за рубежа, которые хотят видеть нашу продукцию в США, Канаде, Испании и ряде других стран. И очень расстраиваются, если мы не можем принять платежи с иностранных карт».

Рост продаж парфюма отмечают и в крупных сетях. В «Золотом яблоке» доля российских брендов за год выросла до 17%, а продажи увеличились вдвое. Интерес к отечественным производителям подтверждают в «Лэтуаль», но также отмечают рост спроса на продукцию из Южной Кореи, арабские и турецкие ароматы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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