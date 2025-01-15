«Дочку» подводят к IPO

Акции VK (MOEX: VKCO) выросли после сообщений о регистрации бумаг онлайн-школы Skillbox. Центробанк утвердил выпуск обыкновенных акций образовательной платформы во вторник, 14 января. А в среду котировки материнской компании VK поднялись более чем на 6%, до 329 руб. за бумагу. Инвесторы ожидают, что в ближайшее время должно состояться IPO Skillbox. Еще в 2020-м VK допускала, что начнет выпускать на биржу свои образовательные проекты. Но позже Forbes сообщал, что СОГАЗ — новый акционер компании — в этом не был заинтересован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

К этим планам российский IT-гигант вернулся в прошлом году, и сейчас рынок с большим оптимизмом воспринял регистрацию бумаг образовательной платформы. Но, как считает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Сергей Голенищев, это больше эмоциональная реакция инвесторов: «Новость о регистрации обыкновенных акций "Скилбокс Холдинг", наверное, позитивна в первую очередь для настроений, она может подтверждать планы о том, что Skillbox может разместить свои акции. Такие новости в 2024 году регулярно приходили и поддерживали акции материнской компании, выводящей "дочку" на IPO. Учитывая большой долг VK, хорошая оценка данного актива может говорить о том, что VK сможет потратить деньги не только на какие-то M&A, развитие и так далее, но и на снижение долга.

В данном контексте рост акций однозначно краткосрочный, поэтому гнаться и пытаться заскочить в данную компанию после роста уже на 6,5%, мне кажется, немножко опрометчиво».

Чистый долг VK за первое полугодие 2024-го оценивался в 144 млрд руб. А убыток составлял чуть больше трети выручки за тот же период. Во многом такие результаты были связаны с активными инвестициями в развитие. Также на компанию давит удорожание заемных средств. В этом году долговая нагрузка продолжит сдерживать котировки VK. А выход дочерней структуры на биржу кардинально не изменит ее финансовое положение, считает управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Основные проблемы для VK — это, конечно, убыточность и высокая долговая нагрузка, то есть операционно бизнес находится в минусе, не так сильно растет. Параллельно мы видим долговую нагрузку, которая становится все дороже в силу жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, которая, скорее всего, будет оставаться все еще жесткой весь 2025 год.

Вывод на IPO Skillbox едва ли кардинально поменяет ситуацию, потому что это не настолько большая компания. Самые крупные IPO-сделки на российском рынке, которые прошли за последние два года, находятся в диапазоне 10-15 млрд руб. Даже эти цифры выглядят очень оптимистично для Skllbox: все-таки это не такой большой бизнес. В самом лучшем случае VK в результате сделки получит несколько миллиардов рублей. Это, конечно, не очень существенная сумма для бизнеса, который в год терпит убытки больше 30 млрд руб.».

Если IPO платформы Skillbox состоится, то она может стать первой компанией на бирже из сегмента Edtech в России. Ее выручка за девять месяцев 2024-го показа рост на 15% год к году и достигла 13 млрд руб.

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Владислав Викторов