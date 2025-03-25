Ошибка в тумане

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы вертолета Ми-8, произошедшей на Камчатке в августе 2024 года и унесшей жизни 22 человек. В условиях плохой видимости командир экипажа, не получивший допуска к полетам по приборам, принял ошибочное решение о снижении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Курильском озере, август 2021 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Курильском озере, август 2021 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во вторник, 25 марта, МАК представил результаты расследования причин крушения вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро», произошедшего в конце лета прошлого года на Камчатке. Вертолет по фрахту ООО «Снег» перевозил возвращавшихся с экскурсии туристов из района кратера потухшего вулкана горного массива Вачкажец на аэродром Николаевка-2 в Елизовском районе (посадочная площадка также принадлежит «Витязь-Аэро»).

Ми-8Т (RA-25656) врезался в гору в условиях плохой видимости 31 августа 2024 года. На борту находились 3 члена экипажа и 19 пассажиров — местные гиды и туристы из Москвы, Удмуртии и Бурятии, Пермского края, Липецкой и Амурской областей. Никто не выжил. Обломки обнаружили 1 сентября на склоне горы на высоте 977 м.

Согласно материалам расследования (.pdf), борт поднялся в воздух в 16:04 по местному времени (7:04 мск). Командир воздушного судна (КВС) запросил у диспетчера данные о погодных условиях в пункте назначения. Метеоусловия в Николаевке-2 соответствовали правилам визуального полета, и пилот сообщил, что будет там через пять минут. Полминуты спустя был зафиксирован последний выход КВС в эфир. «656, с Вачкажец на Николаевку, 1500, посадку рассчитываю в 15-ю минуту»,— доложил он диспетчеру аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово).

По выводам МАК, поднявшись в воздух, вертолет угодил в сплошную облачность, которая окутала горный массив. Местами шел сильный дождь, с вершин по склонам сползал туман. Между тем назначенный на должность еще в 2015 году командир судна не имел допуска к пилотированию по приборам. И эксплуатация самого вертолета, согласно спецификации Росавиации, была разрешена только по правилам визуальных полетов, на борту отсутствовала система раннего предупреждения о близости земли.

Согласно федеральным авиационным правилам (ФАП), говорится в отчете, командир должен был своевременно принять решение о возврате на аэродром вылета либо о направлении на запасной аэродром или о переходе на полет по приборам.

Экипаж, наблюдая изменение метеоусловий, продолжил выполнение полета, что противоречит и ФАП, и положениям руководства по производству коммерческих полетов компании «Витязь-Аэро», отмечает МАК.

Установлено, что в 16:07 произошло «касание рулевым винтом и хвостовой балкой поверхности западного склона горы на высоте около 930 м (за 15 м до верхней части склона по направлению полета)» при приборной скорости 168 км/ч. Еще примерно через полминуты машина врезалась в поверхность земли уже на восточном склоне. Там и были обнаружены основные фрагменты воздушного судна. Вертолет был разрушен и уничтожен пожаром.

Ми-8Т, произведенный в 1992 году, имел сертификат летной годности сроком до февраля 2028 года. МАК установил, что двигатели вертолета работали вплоть до момента столкновения с землей, признаков их отказа не выявлено. Ресурсов агрегатов и систем хватало для выполнения полетного задания. По данным бортовой системы регистрации в лаборатории МАК установили, что «разовых команд, свидетельствующих об отказах в последнем полете до момента столкновения вертолета с земной поверхностью, зарегистрировано не было».

Обнаруженная катушка бортового магнитофона оказалась не приемной (на которую ведется запись), а подающей. Поэтому информации о внутрикабинных и радиопереговорах экипажа добыть не получилось.

Безопасная высота полета ниже нижнего (безопасного) эшелона по правилам визуального полета устанавливается с таким расчетом, чтобы запас высоты над препятствием составлял в горной местности не менее 300 м (при высоте гор 2000 м и менее). Экипаж эти требования перед началом снижения не выполнил, говорится в отчете.

В своем заключении МАК конкретизировал способствующие факторы авиакатастрофы. Ими признаны выполнение командиром полета в метеоусловиях, не соответствующих правилам визуального полета, ошибочное принятие им решения о снижении, а также недостатки в профилактической работе должностных лиц авиакомпании по обеспечению безопасности полетов. В отчете приведены три авиапроисшествия с вертолетами компании «Витязь-Аэро» за период с 2009 по 2021 год. Все они также были обусловлены попаданием экипажей в условия ограниченной видимости в горной местности. Самым известным является катастрофа с восемью жертвами 12 августа 2021 года, когда Ми-8Т (RA-24744) упал в озеро. В тот момент командир также не принял своевременного решения о полете на запасной аэродром в метеоусловиях, не соответствующих правилам визуального полета и уровню подготовки экипажа.

Отметим, что Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило и расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск