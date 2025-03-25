Актер Ефремов работал в колонии швеей за 10 тыс. рублей

Актер Михаил Ефремов, который был осужден по делу о гибели человека в ДТП, работал в колонии на швейном предприятии, сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева. В месяц он зарабатывает около 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«По моим данным, он трудился на швейном предприятии. Получал тысяч десять, из них минус "коммуналка" 3,5–4 тыс. и налоги... После вычетов где-то 5 тыс. остается»,— сказала Ева Меркачева ТАСС.

С осени 2020 года Михаил Ефремов находится в исправительной колонии №4 в Белгородской области. 24 марта суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера. Он покинет колонию 9 апреля. По словам адвоката, из ИК Михаил Ефремов направится в больницу для лечения болезни легких, которая развилась во время нахождения под стражей.

Летом 2020 года Михаил Ефремов не справился с управлением и на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы. Автомобиль столкнулся с фургоном Lada Granta. Его водитель Сергей Захаров погиб. Пресненский суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии.

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