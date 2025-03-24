Суд решил условно-досрочно освободить актера Михаила Ефремова

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Не возражали против этого ни прокуратура, ни администрация местной колонии №4, где осужденный отбывал наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ефремов в 2020 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Ефремов в 2020 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Михаил Ефремов в сентябре 2020 года был признан Пресненским судом столицы виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и получил 8 лет колонии (в прениях прокуратура запрашивала 11 лет). Позже Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.

Само ДТП произошло 8 июня 2020 года, когда актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 57-летний Михаил Захаров. Он скончался в больнице на следующее утро. За время своего нахождения в колонии Михаил Ефремов пытался добиться смягчения наказания.

Александр Александров