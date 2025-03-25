Акционеры «О’кей» одобрили перевод бизнеса из Люксембурга в Россию

Акционеры ритейлера O’Key Group S.A. (сеть гипермаркетов «О’кей») одобрили редомициляцию из Люксембурга в Россию на остров Октябрьский в Калининградской области. После завершения процедуры компания будет зарегистрирована как Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «О'кей Груп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«До завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица Группы не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний»,— говорится в сообщении на сайте компании.

Все расписки люксембургской компании в количестве 269,074 млн штук будут признаны акциями МКПАО в соотношении 1:1. В настоящий момент они торгуются на Мосбирже и казахстанской бирже AIX.

На фоне объявления о редомициляции расписки «О’кей» на Мосбирже достигали 36,97 руб. за штуку (+13%). К 16:22 мск они замедлили рост до 35,6 руб. за штуку (+9%).

Группа «О’кей» открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. Помимо одноименной сети компания также владеет дискаунтерами «Да!». На конец 2024 года компания объединяла 77 гипермаркетов и 224 дискаунтера.

Подробнее — в материале «Ъ» «"О`кей", вы дома».