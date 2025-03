«О`кей», вы дома

Зарегистрированная в Люксембурге O’Key Group S.A., развивающая сети магазинов «О`кей» и «Да!», может провести редомициляцию, переехав в Калининградскую область. Процедура позволит крупным держателям акций розничной сети надеяться на получение дивидендов. Причиной перевода бизнеса в российскую юрисдикцию могла стать и недавно объявленная сделка по продаже локальному менеджменту гипермаркетов «О`кей».

O’Key Group S.A. проведет 25 марта 2025 года внеочередное собрание акционеров по вопросу редомициляции компании, говорится в сообщении группы. Если решение будет принято, то головная структура ритейлера изменит место регистрации с Люксембурга на Россию.

O’Key Group S.A. станет международной компанией в форме публичного акционерного общества (МКПАО), продолжив работу в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

В случае редомициляции 269,1 млн акций O’Key Group S.A. будут признаны бумагами МКПАО в соотношении один к одному. Их номинальную стоимость планируется пересчитать в рубли по официальному курсу ЦБ на дату проведения внеочередного собрания. В O’Key Group S.A. указывают, что редомициляция не окажет влияния на бизнес-процессы и операционную деятельность.

Основными бенефициарами O`Key Group S.A. выступают Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), следует из информации на сайте компании. Фактически 49,11% долей контролируются Nisemax Co Ltd, 34,14% — GSU Ltd, 16,75% — в свободном обращении.

Чистая розничная выручка O`Key Group S.A. в 2024 году составила 217,1 млрд руб., прибавив 5,5% год к году.

Активы O`Key Group S.A. в России — сети гипермаркетов «О`кей» (77 магазинов на конец 2024 года) и дискаунтеров «Да!» (224 магазина). Их совокупная торговая площадь 663,6 тыс. кв. м. Бренд «О`кей» группа развивает с 2002 года, «Да!» запущен в 2015 году. Розничная выручка сетей в прошлом году составила 144,8 млрд руб. и 72,3 млрд руб. соответственно.

Рынок позитивно отреагировал на новость о перерегистрации O`Key Group S.A.: стоимость ее расписок на Мосбирже за день выросла почти на 15%. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что проведение редомициляции повышает ценность бумаг в глазах инвесторов. Эксперт добавляет, что с января расписки O`Key Group S.A. были в третьем котировальном списке: приобретать их на Мосбирже могли только квалифицированные инвесторы. После переезда и приведения корпоративной структуры в соответствие с требованиями биржи бумаги станут доступны для всех. Господин Ибрагимов напоминает, что, например, стоимость бумаг «Русагро» после новостей о редомициляции выросла на 40%.

Именно с возможностью получать дивиденды, по словам господина Ибрагимова, обычно связано и решение российских акционеров провести редомициляцию холдинговой компании. За рубежом для них это невозможно из-за ограничений. Иностранные держатели бумаг, которые в свою очередь не смогут получать доход от них в России, в рамках процедуры могут попросить выкупить свои акции.

Дополнительной мотивацией для O`Key Group S.A. могут быть планы по передаче российскому менеджменту гипермаркетов «О`кей», объявленные в конце прошлого года.

Владельцы бизнеса при этом готовятся сосредоточиться на развитии сети «Да!». Планы реализуются в соответствии с графиком, проходят согласовательные процедуры, пояснили в O`Key Group S.A. Редомициляцию в компании называют отдельным процессом. Хотя руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Кирилл Бондаренко считает редомициляцию подготовкой к будущим сделкам.

Советник Forward Legal Людмила Лукьянова предупреждает, что переход из юрисдикции Люксембурга в Россию из-за санкций может быть проблематичным, растянувшись на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. «Есть два типа редомициляции: "академическая", при которой переезжающая компания сначала получает разрешение правкомиссии, и "ковбойская", когда регистрация в новой юрисдикции происходит до этого»,— говорит она. Второй путь, по словам эксперта, существенно быстрее, поскольку в рамках первого придется сначала переводить бизнес в нейтральную юрисдикцию. Но при реализации «ковбойского» сценария компания может оказаться единовременно в двух юрисдикциях, что создаст противоречия в регулировании, говорит юрист Vegas Lex Диана Болевич. Она добавляет, что переезжающие в САР компании берут на себя инвестиционные обязательства на сумму не менее 50 млн руб.

