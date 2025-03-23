Еще два депутата нижегородской думы и участник СВО выдвинулись на праймериз ЕР

Еще два действующих депутата гордумы Нижнего Новгорода выдвинулись на праймериз «Единой России». По информации с сайта партийного голосования, по своим же округам выдвинулись зампредседателя гордумы Владимир Тарасов (№1) и консультант АНО «Проектный офис Стратегия развития Нижегородской области» Роман Пономаренко (№3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным на 23 марта, всего в партийном голосовании намерены принять участие шесть действующих депутатов, избравшихся в текущий созыв от этой партии. Кроме озвученных, это Владимир Аношкин (№2), Руслан Станчев (№15), Станислав Прокопович (№18) и Юрий Ерофеев (№19).

Помимо этого, на праймериз выдвинулся второй участник СВО — Денис Зюмаев (округ №21). Действующий депутат по этому округу — единоросс Павел Пашинин.

Кроме того, выдвинулись еще шесть кандидатов, включая пятерых бюджетников. Это заведующий отделом библиотеки им. Д.А. Фурманова Юлия Точилина (№10); замдиректора библиотечной системы Ленинского района Екатерина Конькова (округ №11); педагог Дома детского творчества Нижегородского района Роман Фирсов (№26); замдиректора школы №47 Диана Воденисова и замдиректора школы №187 Никита Корнев (№31); заместитель гендиректора Горьковского завода аппаратуры связи им. А.С. Попова Алексей Самсонов (№33).

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на праймериз выдвинулись еще более 30 человек. Всего сейчас 40 кандидатов.

Ирина Швецова