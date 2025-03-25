Минпросвещения: 85% российских школ оснащены медицинскими кабинетами

Замминистра просвещения Ольга Колударова со ссылкой на данные ведомства за 2024 год сообщила, что в России в 85% школ «имеют условия для медицинских кабинетов». В 2022 году медкабинеты были в 65% школ, в 2023 году — в 67%. Слова госпожи Колударовой приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях регулирует приказ Минздрава №822H от 5 ноября 2013 года. Согласно документу, в школах должен быть обустроен медицинский блок, состоящий из кабинета врача-педиатра и процедурного кабинета. Приказ содержит требования к оснащению медицинских блоков и формулирует виды медицинской помощи, которые должны оказываться врачами в школах.

В марте 2024 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила установить единый подход к работе школьных врачей, в частности составить единые требования к компетенции школьных врачей и установить для них такие же льготы, какие имеют врачи-педиатры. Она поясняла, что действующие нормативные акты Минздрава не определяют компетенцию этих специалистов, лишь дают право регионам открывать медицинские кабинеты, а школам — оформлять в свой штат медицинских работников. После этого Минздрав заявил о работе над «актуализацией» стандарта оснащения школьных медкабинетов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Школьные врачи станут специалистами».

Полина Мотызлевская