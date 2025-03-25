«Камский кабель» запустил новое производство волоконно-оптических кабелей

24 марта генеральный директор ООО «Камский кабель» Александр Бузилов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально открыли новую производственную площадку по выпуску волоконно-оптических кабелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Пермского края

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Пермского края



«Сегодня в тожественной обстановке мы открываем совершенно новый, масштабный и значимый проект – производство волоконно-оптических кабелей. Запуск этой площадки – большой шаг вперед для «Камкабеля». Мы выходим в новый сегмент, который имеет стратегическое значение – задача по развитию цифровых технологий высокоприоритетна для нашего государства. Новое производство позволит предприятию усилить свои позиции на рынке внутри страны и за ее пределами, а также расширить продуктовый портфель, нарастить компетенции, повысить стратегическую стабильность. Мы в очередной раз подтверждаем, что «Камский кабель» продолжает активно развиваться, сохраняет и укрепляет лидирующие позиции в отрасли», – прокомментировал Александр Бузилов.

Волоконно-оптические кабели дополнят линейку продукции предприятия, которая уже насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров. Новый цех представляет собой производство полного цикла, в котором используются преимущественно отечественные сырье и материалы. Современное оборудование и передовые технологии позволяют выпускать продукцию, соответствующую как российским, так и международным стандартам. Кабельные изделия на всех этапах производства проходят лабораторные испытания, что гарантирует их высочайшее качество.

Дмитрий Махонин высоко оценил запуск нового производства предприятия. Он отметил, что «Камский кабель» является лидером в своем сегменте, и, несмотря на внешние вызовы и факторы, компания демонстрирует высокую инвестиционную активность. «Благодаря труду коллектива предприятие производит ежегодно 150 тыс. км кабеля. Желаю дальнейших успехов предприятию. Важно, чтобы продолжали укрепляться социальные гарантии сотрудников, обновлялось оборудование, запускались новые проекты. Во многом это залог развития не только отдельного предприятия и региона, но и страны».

ООО «Камский кабель» входит в тройку лидеров кабельных заводов России и стран СНГ по переработке металлов. Завод обеспечивает потребности страны в современной кабельной продукции начиная с 1957 года. Новая производственная площадка размещается в отдельном цехе. Он оснащен передовым оборудованием и имеет мощность более 10 тыс. км продукции в год. На волоконно-оптический кабель под ТМ «НЭТКАБ» получены декларации Минцифры РФ, а также сертификат на негорючие кабели, подтверждающий их соответствие требованиям пожарной безопасности. На новом производстве будут изготавливаться волоконно-оптические кабели: самонесущие подвесные, для прокладки в каналах кабельной канализации, а также для задувки в трубы. В производстве продукции используются современные технологии, оборудование и материалы, которые обеспечивают ее соответствие отраслевым и мировым стандартам.

ООО «Камский кабель»