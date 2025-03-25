По школьному строению

Несколько лет назад власти Екатеринбурга плотно взялись за капитальный ремонт и строительство школ. Одной из причин стал рост численности населения и недостаточное количество мест в образовательных учреждениях. К программам активно подключились девелоперы. При возведении жилых кварталов и развитии застроенных территорий они часто проектируют объекты социальной инфраструктуры и готовят документы для разрешений на их строительство.



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Девелоперы садятся за парты

В связи с высокой рождаемостью в 2012–2017 годах к 2027/28 учебному году численность учащихся в Екатеринбурге превысит 212 тыс. человек (в 2024 году составляла 202 тыс.). Об этом в конце прошлого года рассказал депутатам гордумы директор городского департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

Учитывая этот фактор, город активно строит новые школы и капитально ремонтирует старые. Так, в 2024 году за счет нового строительства число мест в муниципальных школах увеличилось на 3,6 тыс. К 2027 году планируют построить три новые школы, рассчитанные на 3,4 тыс. учеников. По данным регионального министерства образования, в этом учебном году в Свердловской области в первые классы пойдут около 55 тыс. детей (из них около 21 тыс. в Екатеринбурге). Их готовы принять 978 школ региона.

Представители городской и областной сферы образования уверяют, что мест хватит всем, но, возможно, не в тех школах, на которые нацеливались родители. «Мы уверены, что все дети будут ходить в школы, но, возможно, не во все желаемые школы удастся подать заявление — такая инфраструктурная ситуация в городе, мы ее учитываем»,— рассказала директор департамента образования администрации города Екатеринбурга Инна Гумбатова. Например, в последние выходные марта у новой школы №314 в Пионерском микрорайоне возникла живая очередь из родителей, желающих записать туда детей. В начальные классы новой школы должны были принять 300 учеников, но из-за наплыва желающих число мест увеличили до 700. «Это интересный архитектурный проект, достаточно интересная образовательная концепция и количество желающих попасть в эту школу было гораздо больше, чем количество открываемых классов»,— объяснила ажиотаж госпожа Гумбатова.

«За последние 14 лет ни одно здание школы в нашем городе не было построено по типовому проекту»,— подчеркнул в марте после выступления на Московском международном Салоне образования мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, все объекты реализованы на основе передовых архитектурных и инженерных решений.

В 2024 году в строительной и образовательной отраслях обсуждали несколько громких проектов. Например, в Академическом районе построили первую в городе пятиэтажную школу №133, рассчитанную на 1,2 тыс. мест. Здание разделено на блоки для младших и старших классов, имеет общую часть с актовым залом, столовую на 600 человек и библиотечно-информационный центр. Открылась новая школа №300 на Рощинской улице на 1,5 тыс. В микрорайоне Солнечный начал работать Губернаторский лицей.

Новая школа №41 на улице Репина была построена в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Как рассказал “Ъ-Урал” глава ГК «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, в технической эксплуатации у компании две школы, построенные по ГЧП: школа №41 на ВИЗе и школа №314 в Пионерском микрорайоне.

По его словам, главный принцип работы в рамках ГЧП — сосредоточение всех этапов реализации проекта в руках одной компании. «Опыт работы в рамках концессии над школой №41 позволил отследить весь жизненный цикл объекта, выявить коллизии в реализации образовательных проектов и точки роста, повысить производительность на всех этапах проекта»,— отметил господин Ананьев.

В качестве подрядчика девелопер будет строить гимназию «Арт-Этюд» на Эльмаше в квартале «Изумрудный бор», проектированием которого занимался «УГМК-Застройщик». По данным мэрии, четырехэтажный корпус планируют возвести на территории 3,9 га. Общая площадь здания составит более 32 тыс. кв.м. По контракту, его возведение завершится в 2028 году.

«"Арт-Этюд" рассчитан на 1,1 тыс. учеников, осваивающих основную школьную программу, и почти 300 детей, получающих дополнительное образование. Неподалеку строится трехэтажный детский сад.

В феврале стройплощадку посетил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, он отметил, что этот жилой квартал — пример комплексного подхода к освоению территорий.

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Еще одну пятиэтажную школу намерены построить в центре города — в квартале небоскребов Екатеринбург-сити. «Это будет современная пятиэтажная школа, с панорамными окнами, вторым светом и классами трансформерами. Мы рассчитываем, что в новом здании откроется филиал гимназии №212 для учащихся 6–11 классов. Важно, чтобы ребята в их возрасте видели достижения города, тянулись вверх, стремились развиваться. А действующее здание гимназии №212 продолжит работать как начальная школа»,— рассказал “Ъ-Урал” генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Площадь новой школы составит 12 тыс. кв.м, здесь смогут учиться 300 человек.

В мэрии добавили, что продолжается реконструкция здания, где разместится художественная школа №4 имени Германа Метелева (Техническая улица, 34). Планируется, что занятия в ней начнутся 1 сентября. В 2025 году завершится строительство нового корпуса детской музыкальной школы №7 имени Сергея Рахманинова, в которой будет расположен единственный в городе органный зал. Строится общеобразовательная школа на 1,5 тыс. мест в квартале улиц Щорса — Машинной — Набережной реки Исеть. Появится второй корпус школы №208 на Гражданской улице, 6, в Железнодорожном районе и другие объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект школы «Арт-Этюд»

Фото: Предоставлено пресс-службой УГМК-Застройщик Проект школы «Арт-Этюд»

Фото: Предоставлено пресс-службой УГМК-Застройщик

«У нас остается недостаточное количество мест в Академическом районе, Солнечном, микрорайоне Уктус. Мы это понимаем и стараемся включить эти объекты в федеральные государственные программы»,— прокомментировала Инна Гумбатова.

Город взялся за ремонты

В Екатеринбурге на 2024 год и плановый период до 2026 года разработаны 126 проектов в рамках семи муниципальных программ для ремонта социальных объектов и административной инфраструктуры и проведен капитальный ремонт на 105 объектах соцсферы, сообщила директор департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Майя Строшкова.

Так, в рамках программы «Модернизации школьных систем образования» в прошлом году провели капремонт аварийного здания школы №68 (Кировградская улица, 40а). В 2023 году перед началом учебного года в школе обрушился потолок в двух кабинетах, где ранее занимались начальные классы. Ученики были экстренно распределены по другим учебным заведениям.

«Проделана большая работа: усилен фундамент, заменена кровля, окна, двери, инженерные сети, отреставрирован фасад и интерьеры. Появятся новые спортивный и актовый залы, библиотека, медицинский кабинет. Почти в два раза увеличена вместимость столовой»,— прокомментировал глава города Алексей Орлов.

В феврале завершили ремонт школы №72 (улица Калинина, 48) и школы №87 (Ферганская улица, 22). Территории школ благоустроены, в том числе построены школьные стадионы.

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По данным мэрии, на март 2025 года в Екатеринбурге около 100 зданий образовательных организаций нуждается в реконструкции и капремонте.

«Выполняя поручение президента РФ о модернизации школ к 2030 году, специалистами разработаны проекты по комплексному капитальному ремонту 15 школ»,— прокомментировали в администрации, там добавили, что уже заключено соглашение на предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов на комплексный ремонт пяти школ в 2027 году.

В текущем году за счет средств городского бюджета отремонтируют школу №52 (улица Бисертская, 6Б) и №69 (улица Сакко и Ванцетти, 36). Завершить работы планируется в августе 2026 года.

Поскольку в микрорайоне Кольцово находится одна школа №92, то капитальный ремонт там будут делать поэтапно — в летний период до 2028 года. Кроме ремонта основного здания запланировано строительство из быстровозводимых конструкций Физкультурного оздоровительного комплекса (ФОК) и столовой.

В прошлом году за счет городского бюджета начали капремонт трех детских садов с ясельными группами. Так, ремонт детсада по улице Шейнкмана, 30а уже завершили. В августе закончат работы в детских садах на улице Мира, 38а и 40. В течение года отремонтируют закрытое аварийное здание детского сада №12. Разрабатываются еще пять проектов по ремонту детских учреждений.

Оснащение влияет на смету

Как и в любых строительных сферах год от года растет и стоимость строительства социальных объектов. По словам господина Ананьева, помимо роста стоимости материалов, строительно-монтажных работ, меняется оснащение образовательных учреждений.

«Современные школы комплектуются большим объемом мультимедийного оборудования, инженерной автоматики. Сложная, дорогая техника сегодня требуется для оснащения пищеблоков, концертных и спортивных залов, библиотек, которые постепенно трансформируются в многофункциональные мультимедийные центры. Поэтому проекты образовательных учреждений дорожают не столько из-за инфляции, сколько из-за увеличения функционала традиционных школьных пространств, повышения их технологичности»,— прокомментировал Валерий Ананьев.

По его мнению, этот тренд обусловлен задачей расширить роль школ в жизни города, сделав их площадками для отраслевых и городских мероприятий, а также внеурочной деятельности, настоящими культурными центрами районов.

Мария Игнатова