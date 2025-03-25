«Себестоимость строительства соцобъектов выросла в два раза»

При строительстве жилья девелоперы обязаны просчитывать потребность мест в общеобразовательных учреждениях и закладывать цифры в проект. О том, сколько стоит построить школу и какие проекты в работе, рассказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Мордовин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Евгений Мордовин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Несколько лет назад в Екатеринбурге остро не хватало мест в школах. По вашему мнению, как поменялась ситуация за последние годы?

— За последние годы ситуация с нехваткой мест в школах Екатеринбурга претерпела значительные изменения, хотя проблема остается из-за роста населения города-миллионника. Для решения проблемы дефицита мест в Екатеринбурге активно ведется строительство школ. Используются концессионные соглашения для привлечения частных инвестиций в строительство школ.

— Над какими социальными объектами сейчас работаете?

— Среди резидентов наших проектов всегда много семей с детьми. Поэтому мы активно участвуем в решении этого вопроса. Самое ожидаемое событие в ЖК «Изумрудный бор» — школа и детский сад. Летом 2024 года началось строительство дошкольного учреждения на 300 мест. До этого мы его спроектировали, прошли государственную экспертизу. Земельный участок для строительства передали на баланс муниципалитета. Трехэтажное современное здание вместит 12 групп, три из которых — ясельные. Дошкольное учреждение планируется построить в третьем квартале 2025 года.

Проектирование новой школы мы завершили в 2021 году, также прошли государственную экспертизу. Гимназию «Арт-Этюд» на 1100 школьников начнут возводить уже в этом году.



Четырехэтажное здание появится на пересечении Меридиональной улицы и бульвара Белоглазова. Помимо традиционных классов, общественных пространств, здесь разместятся три спортивных и тренажерный залы, на территории оборудуют большой стадион с игровыми площадками. Кроме этого, в проекте предусмотрен концертный зал, помещение для занятий гончарным искусством с печами для обжига и многое другое.

— На что ориентируетесь в работе над новыми соцобъектами?

— Мы ориентировались на запросы специалистов управления образования администрации Екатеринбурга, самих жителей и педагогов. В проектах учли все, чтобы создать комфортную среду для игр, развития и обучения юного поколения.

Еще одну школу мы начали строить на территории Екатеринбург-сити. Инфраструктура для детей появится и в ЖК «Нагорный». Это будет двухэтажный встроенный детский сад на 120 мест с высокими потолками, панорамными окнами. Помещения групп станут многофункциональными — их пространство может трансформироваться для досуговых и развивающих мероприятий как с малышами двух-трех лет, так и с детьми более старшего возраста. Это будет вторым частным дошкольным учреждением «Мир открытий» (первое работает в ЖК «Макаровский»), его планируем сдать в 2025 году.

В перспективе закладываем строительство на территории Уралмаша трех школ и 12 детских садов.

В «Изумрудном бору» новая гимназия «Арт-Этюд» обеспечит местами на ближайшие пять лет. Учитывая дальнейший рост населения, мы понимаем необходимость расширения социальной инфраструктуры и планируем построить еще две школы и три детских сада в этом районе. Кроме того, в проекте планировки ЖК «Нагорный» и «Никольский» предусмотрено строительство двух школ, что позволит удовлетворить потребности растущего числа семей с детьми.

— Расскажите про экономику проектов. Сколько сегодня стоит спроектировать, построить, оснастить школу или садик?

— За последние пять лет себестоимость строительства социальных объектов выросла в два раза.

Спроектировать образовательное учреждение сегодня стоит порядка 30–40 млн руб., а построить — 3,4 млрд руб.

Помимо затрат застройщиков на проектирование и строительство, значительное внимание уделяется формированию земельных участков под детские сады и школы. Стоимость земли может достигать 300 млн руб. за гектар. А для школ необходимы крупные участки площадью от 2 га и больше. Поскольку эти участки могут быть в частной собственности, и нужно их выкупать по рыночным ценам. Это серьезная финансовая нагрузка, не все застройщики могут себе это позволить.

Девелоперы действительно часто занимаются разработкой проектной документации и подготовкой всей необходимой разрешительной документации для строительства объектов социальной инфраструктуры. Однако строительство самого объекта зависит от конкретных договоренностей между застройщиком и властями.

Подготовила Мария Игнатова