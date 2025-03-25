«Реализация инфраструктурных проектов позволяет сохранить загрузку предприятий»

В Екатеринбурге реализуются несколько проектов по строительству школ в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). По словам главы ГК «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева, этот опыт можно распространить на другие объекты инфраструктуры. О схеме работы и строительстве школ — в интервью “Ъ-Урал”.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Ананьев

Фото: Предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев

Фото: Предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

— Давайте о школах, которые уже построены. В прошлом году вы открыли школу №41 на ВИЗе. Это первая школа в Екатеринбурге в рамках ГЧП. В чем особенность работы над таким проектом?

— Главная особенность и преимущество строительства школы в рамках концессии — сосредоточение всех этапов реализации проекта в руках одной компании. Мы выполняем рабочее проектирование, сами строим по своему проекту и в течение пяти лет осуществляем техническую эксплуатацию школы, зная работу всех систем. Такой подход позволяет принимать рабочие решения эффективно и быстро, увязывать строительные технологии с возможностями эксплуатации. Мы избегаем лишних, дублирующих действий, сокращаем цепочку согласований и «пусконаладочный» период.

Сейчас, по условиям соглашения, мы не только осуществляем техническую эксплуатацию школы №41, но и реализуем в школе комплекс услуг дополнительного образования, расширяя функционал учебного заведения, делая его еще более привлекательным для учителей и учеников, а также полезным для всего района. Мы смогли в полной мере раскрыть потенциал спортивной, концертной, мультимедийной инфраструктуры, которой сегодня оснащаются современные школы — привлекли крупнейших операторов услуг в сфере образования, теперь они ведут кружки и секции на площадке школы.

Дети могут проводить в школе весь день под присмотром педагогов, а родителям не нужно отрываться от своих дел, чтобы возить детей по кружкам.

— На Советской улице в Пионерском районе у вас есть школа-замок. Писали, что в январе начался процесс получения лицензии. Расскажите про саму школу и когда она сможет принять детей?

— Школа удалась как с точки зрения архитектуры, так и инженерной начинки. Высокую оценку ей дали федеральные эксперты — еще на этапе строительства она стала площадкой федерального конкурса «Строймастер». Школа адаптирована для маломобильных групп населения, в ней много света и воздуха, просторные рекреации и многофункциональные пространства.

Как и в случае со школой №41, школа №314 на Советской улице начнет работать с четвертой четверти этого года для части классов, а с сентября 2025 года школа заработает в полную силу.

Для технической эксплуатации школы №41 нами была создана специализированная управляющая компания «Формула», в связке с ней реализована программа внеурочной деятельности. Нам понятен спрос, определены рабочие модели взаимодействия с операторами образовательных услуг, сформирован и обкатан комплексный подход к организации внеурочной деятельности. Этот же подход будет реализован и в школе №314. Сейчас прорабатываем несколько идей по использованию площадки школы в общегородских целях. Например, здесь может быть создан учебно-методический центр для будущих педагогов, смогут проходить конгрессы и конференции экспертов в сфере образования.

— Над какими социальными объектами сейчас работаете и намерены ли дальше строить в рамках ГЧП?

— Сейчас у нас в технической эксплуатации две школы, построенные по ГЧП: школа №41 на ВИЗе и школа №314 в Пионерском микрорайоне. Завершаются работы по передаче заказчику новой начальной школы в ПГТ Пышма (Свердловская область). Несколько образовательных объектов в проектировании: ряд новых и запланированных под реконструкцию школ в Екатеринбурге. В их числе гимназия «Арт-Этюд» на Эльмаше — сейчас идет корректировка проектной документации, выйти на строительную площадку рассчитываем в 2025 году. Также стартовала разработка проектной документации для Уральской загородной образовательной резиденции (УЗОР) под Сысертью — уникальная загородная площадка для дополнительного образования по направлениям биотех, космос, AI, IT. Она станет подразделением Губернаторского лицея, который мы построили и ввели в позапрошлом году.

В прошлом году мы заключили соглашение с СОСПП о масштабировании опыта строительства и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры с применением механизма ГЧП и намерены развивать эту практику.

Нужно использовать все доступные механизмы финансирования, чтобы своевременно строить нужные горожанам объекты социальной инфраструктуры.

— Застройщики говорят, что сейчас сложные времена, многие откладывают старт новых проектов. Отразится ли это как-то на строительстве соцобъектов?

— «Атомстройкомплекс» на протяжении 30 лет строит не только коммерческие объекты, но и работает по государственным контрактам над возведением объектов социальной инфраструктуры. Форсировать строительство жилья сейчас нецелесообразно ввиду ситуации на рынке, а вот участие в реализации инфраструктурных проектов позволяет сохранить загрузку предприятия, обеспечивает рост профессиональных компетенций, строительного мастерства сотрудников, повышает инвестиционную привлекательность города, делает его интересным для жизни и работы, а значит и для приобретения жилья, улучшения жилищных условий.

Подготовила Мария Игнатова