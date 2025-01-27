Критики приметили слонов

Объявлены фильмы-лауреаты премии «Белый слон», которую присуждают российские кинокритики. Кинороман Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» премирован в пяти номинациях. Он признан лучшим фильмом 2024 года, а также награжден за работы художника Дениса Лищенко, композитора Анны Друбич, актера Аугуста Диля, авторов сценария Романа Кантора и Михаила Локшина. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм «Мастер и Маргарита» критики наградили аж в пяти номинациях и вдобавок признали его событием года

Фото: АМЕДИА Фильм «Мастер и Маргарита» критики наградили аж в пяти номинациях и вдобавок признали его событием года

Фото: АМЕДИА

Премия критиков существует в отработанном формате уже не первое десятилетие, но в последние три года вынуждена адаптироваться к изменившейся ситуации в кинопроизводстве и кинопрокате. За 2022 год «Белого слона» было решено не присуждать из-за участившихся случаев, когда фильмам отказывают в выдаче прокатных удостоверений. Но по итогам 2023 года критики наградили «Сказку» Александра Сокурова, показанную только на фестивалях и доступную в YouTube, а ее основным конкурентом стал тогда «Пациент №1» Резо Гигинеишвили, до российских кинотеатров так и не дошедший.

По итогам 2024 года картина выглядит иначе. Практически все номинированные на премию игровые фильмы или вышли в прокат, или скоро выйдут.

Некоторые — как «Воздух» Алексея Германа-младшего, получивший шесть номинаций, но в итоге ни одной награды,— имели заметный кассовый успех. Это еще в большей степени относится к фильму-победителю «Мастер и Маргарита», до того успевшему стать одним из лидеров годового бокс-офиса.

Из области чистого артхауса три награды получил фильм «Снег в моем дворе»: за режиссуру Бакура Бакурадзе, операторскую работу Алишера Хамидходжаева и звукооператорскую — Игоря Гоцманова. Интересно, что, как и в прошлом году, фаворитом номер два в конкурсе «Белого слона» стал фильм, снятый режиссером-грузином. Это история двух очень разных людей с разными судьбами, которых когда-то объединило тбилисское детство, а теперь — не знающие национальных границ социальные сети. Еще до российской премьеры картина Бакурадзе была показана на международном фестивале в Шанхае и получила там приз за лучшую режиссуру.

К лидерам конкурса можно отнести и фильм «Папа умер в субботу» Зары Абдрахмановой, выпускницы документальной школы Марины Разбежкиной: он признан лучшим в категории режиссерских дебютов, а актриса Самал Еслямова награждена за лучшую роль второго плана. Два взгляда на мир сталкиваются в этом сюжете: молодая москвичка едет в Казахстан на похороны отца, от которого в свое время сбежала.

«Белые слоны» за главные роли достались Александру Робаку («Вечная зима») и Алине Ходжевановой («Филателия»). Лучшим сериалом критики назвали «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, лучшим документальным фильмом — «#подногами» Алексея Федорченко, лучшим анимационным – «Папины письма» Алексея Евстигнеева, лучшим короткометражным — «Такой именно день» Клавдии Коршуновой. Жюри молодых кинокритиков «Голос» отметило своим призом «Пепел и доломит» Томы Селивановой.

Самой проблемной номинацией в реестре «Белого слона» оказалась та, что обозначена словом «Событие». При всех сложностях развития отечественного кино назвать его бессобытийным нельзя.

В результате долгих дискуссий Экспертный совет премии, состоящий из 76 авторитетных кинокритиков, отметил даже не одно, а два события года.

Первое — это тот же самый фильм «Мастер и Маргарита», но увиденный с точки зрения его феноменальной производственно-прокатной судьбы. Запущенный в одну эпоху, еще до эпидемии ковида, он появился уже в другой. Задуманный как амбициозный проект экранизации российской классики при солидной господдержке, вызвал недовольство патриотической общественности актуализацией культового романа и предполагаемыми аллюзиями на современную Россию. Однако он приобрел и зрительскую популярность, собрав почти $30 млн, и признание профессиональной критики.

Другим событием киногода эксперты назвали квартет российских актеров (Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Марк Эйдельштейн) в американском фильме «Анора». Сама картина, снятая американцем Шоном Бейкером и не имеющая формального отношения к отечественной киноиндустрии, вызвала острые споры между ее сторонниками и противниками. Но в данном случае она привлекла внимание экспертного совета премии редким фактом российского участия в большом голливудском проекте. Причем весьма успешного, что подтверждает не только «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, но и номинация Юры Борисова на «Оскар».