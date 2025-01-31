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Коммерсантъ FM
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Благорастворение «Воздуха»

Вручены «Золотые орлы»

В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла XXIII церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Лучшим фильмом прошедшего года был признан «Воздух» Алексея Германа-младшего.

Церемония награждения премией «Золотой орел»

Церемония награждения премией «Золотой орел»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Церемония награждения премией «Золотой орел»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Открыл церемонию помощник президента РФ Владимир Мединский, зачитавший приветствие главы государства, а от себя добавивший, что «российское кино полностью вернуло себе доверие зрителей». Вот и господину Мединскому, по его словам, все меньше хочется смотреть зарубежные фильмы («какие-то они не такие»), а отечественные сериалы «гораздо ближе и интереснее».

Более всего доверия если не у зрителей, то у академиков вызвали военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» о героических летчицах Великой Отечественной и костюмная мелодрама Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова «Любовь Советского Союза», где тоже не обошлось без летчиков, героизма и лишений военных лет.

Есть у них и еще кое-что общее — продюсер Константин Эрнст и «Первый канал» в числе студий-производителей. Обе картины были выдвинуты в четырнадцати категориях каждая, включая «лучший игровой фильм» и «лучшая режиссерская работа».

Рецензия на фильм «Воздух»

Рецензия на фильм «Воздух»

Таким образом, главная интрига вечера превратилась в состязание хорошего с лучшим, то есть в соревнование между двумя этими фильмами. Главную награду унесла лента Германа-мл., но чисто математически победила дружба: каждой картине досталось по шесть «Орлов». «Воздуху» — кроме главного приза награды за лучшую мужскую роль (Сергей Безруков) и женскую роль второго плана (Елена Лядова), а также за лучшие визуальные эффекты (студии XOVP и «Аламбик»), монтаж (Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай), работу звукорежиссера (Никита Ганькин).

«Любви Советского Союза» — за лучшую музыку к фильму (Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов), работу художника по костюмам (Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина) и художника-постановщика (Павел Пархоменко, Леонид Кипнис), сценарий (Сергей Снежкин), операторскую работу (Максим Шинкоренко) и мужскую роль второго плана (Роман Мадянов получил эту награду посмертно).

Второе место по числу номинаций занял фантастическо-приключенческий фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Кира Булычева, выдвинутый в восьми категориях, в том числе «лучший игровой фильм».

Надо отметить, что это единственная картина условно-сказочного жанра из тех, что доминируют в отечественном прокате, которую в этот раз отметили академики. Возможно, сыграло свою роль участие продюсера Антона Златопольского, чьи проекты всегда хоть что-нибудь на «Орле» да получали. Сегодня эта традиция прервалась — «Сто лет тому вперед» остался без призов.

Рецензия на фильм «Любовь Советского Союза»

Рецензия на фильм «Любовь Советского Союза»

Семейная драма Владимира Грамматикова «Смотри на меня!», основанная на его собственных детских воспоминаниях, получила пять номинаций. Из них фильм победил в двух. Сам Грамматиков обошел Алексея Германа-мл. и трех постановщиков «Любви Советского Союза» в номинации «лучшая режиссерская работа». А Александра Урсуляк получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль в кино.

По традиции «Золотого орла», телевизионные номинации делятся между эфирными и онлайн-сериалами. Лучшим среди первых академики выбрали «Столыпина» канала «Россия-1», среди вторых — «Трассу» стриминговой платформы Okko.

Исполнитель роли Столыпина Александр Устюгов получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль на телевидении. А Карина Разумовская за работу в «Трассе» была названа лучшей актрисой в своей категории.

«Золотой орел» за лучшую женскую роль на телевидении достался Виктории Исаковой, сыгравшей в сериале «Я не могу без тебя», выходящем на «Первом канале». Лучшим актером онлайн-сериала стал Владимир Вдовиченков, исполнивший роль следователя Костенко в новой экранизации «Противостояния» Юлиана Семенова.

Почетного приза «За вклад в российский кинематограф» удостоился композитор Алексей Рыбников, автор музыки к «Приключениям Буратино» (1975), «Про Красную Шапочку» (1977), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Вам и не снилось» (1981) и многим, многим другим картинам. Последней его работой на сегодняшний день является прошлогодний военно-морской фильм-катастрофа «9 секунд». А с 1 января 2026 года его музыку можно будет услышать в новом «Буратино» — в качестве очередного подтверждения преемственности традиций в отечественном кино.

Юлия Шагельман

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