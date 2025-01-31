Благорастворение «Воздуха»

В первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла XXIII церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Лучшим фильмом прошедшего года был признан «Воздух» Алексея Германа-младшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония награждения премией «Золотой орел»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Церемония награждения премией «Золотой орел»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Открыл церемонию помощник президента РФ Владимир Мединский, зачитавший приветствие главы государства, а от себя добавивший, что «российское кино полностью вернуло себе доверие зрителей». Вот и господину Мединскому, по его словам, все меньше хочется смотреть зарубежные фильмы («какие-то они не такие»), а отечественные сериалы «гораздо ближе и интереснее».

Более всего доверия если не у зрителей, то у академиков вызвали военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» о героических летчицах Великой Отечественной и костюмная мелодрама Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова «Любовь Советского Союза», где тоже не обошлось без летчиков, героизма и лишений военных лет.

Есть у них и еще кое-что общее — продюсер Константин Эрнст и «Первый канал» в числе студий-производителей. Обе картины были выдвинуты в четырнадцати категориях каждая, включая «лучший игровой фильм» и «лучшая режиссерская работа».

Таким образом, главная интрига вечера превратилась в состязание хорошего с лучшим, то есть в соревнование между двумя этими фильмами. Главную награду унесла лента Германа-мл., но чисто математически победила дружба: каждой картине досталось по шесть «Орлов». «Воздуху» — кроме главного приза награды за лучшую мужскую роль (Сергей Безруков) и женскую роль второго плана (Елена Лядова), а также за лучшие визуальные эффекты (студии XOVP и «Аламбик»), монтаж (Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай), работу звукорежиссера (Никита Ганькин).

«Любви Советского Союза» — за лучшую музыку к фильму (Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов), работу художника по костюмам (Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина) и художника-постановщика (Павел Пархоменко, Леонид Кипнис), сценарий (Сергей Снежкин), операторскую работу (Максим Шинкоренко) и мужскую роль второго плана (Роман Мадянов получил эту награду посмертно).

Второе место по числу номинаций занял фантастическо-приключенческий фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Кира Булычева, выдвинутый в восьми категориях, в том числе «лучший игровой фильм».

Надо отметить, что это единственная картина условно-сказочного жанра из тех, что доминируют в отечественном прокате, которую в этот раз отметили академики. Возможно, сыграло свою роль участие продюсера Антона Златопольского, чьи проекты всегда хоть что-нибудь на «Орле» да получали. Сегодня эта традиция прервалась — «Сто лет тому вперед» остался без призов.

Семейная драма Владимира Грамматикова «Смотри на меня!», основанная на его собственных детских воспоминаниях, получила пять номинаций. Из них фильм победил в двух. Сам Грамматиков обошел Алексея Германа-мл. и трех постановщиков «Любви Советского Союза» в номинации «лучшая режиссерская работа». А Александра Урсуляк получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль в кино.

По традиции «Золотого орла», телевизионные номинации делятся между эфирными и онлайн-сериалами. Лучшим среди первых академики выбрали «Столыпина» канала «Россия-1», среди вторых — «Трассу» стриминговой платформы Okko.

Исполнитель роли Столыпина Александр Устюгов получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль на телевидении. А Карина Разумовская за работу в «Трассе» была названа лучшей актрисой в своей категории.

«Золотой орел» за лучшую женскую роль на телевидении достался Виктории Исаковой, сыгравшей в сериале «Я не могу без тебя», выходящем на «Первом канале». Лучшим актером онлайн-сериала стал Владимир Вдовиченков, исполнивший роль следователя Костенко в новой экранизации «Противостояния» Юлиана Семенова.

Почетного приза «За вклад в российский кинематограф» удостоился композитор Алексей Рыбников, автор музыки к «Приключениям Буратино» (1975), «Про Красную Шапочку» (1977), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Вам и не снилось» (1981) и многим, многим другим картинам. Последней его работой на сегодняшний день является прошлогодний военно-морской фильм-катастрофа «9 секунд». А с 1 января 2026 года его музыку можно будет услышать в новом «Буратино» — в качестве очередного подтверждения преемственности традиций в отечественном кино.

Юлия Шагельман