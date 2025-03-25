Платформенные разночтения

В первом квартале 2025 года правительство собирается внести в Госдуму законопроект «О платформенной экономике», который создает правовые основы для регулирования отношений между маркетплейсами, их партнерами, правообладателями и пользователями. В случае принятия закон может вступить в силу уже в сентябре. Однако пока разногласия участников рынка онлайн-розницы с производителями товаров и правообладателями по ряду норм проекта сохраняются, и его обсуждение продолжается на площадке правительства. Как инициатива может повлиять на отрасль объемом 9 трлн руб., разбирался «Ъ-Review».

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По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; включает Wildberries, «Яндекс Маркет», «Купер» и других крупных участников рынка), в 2024 году российский рынок интернет-торговли вырос более чем на 40%, преодолев отметку в 9 трлн руб. В ходе презентации нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в конце февраля вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что отрасль такого объема нуждается в регулировании. Он отметил, что одним из вопросов, которые планируется проработать при подготовке законопроекта, должен быть механизм защиты прав правообладателей при продаже товаров и оказании услуг на маркетплейсах. «Обсуждаем сейчас введение обязанности для маркетплейсов проверять наличие специальных лицензий у продавца, начиная от документов, подтверждающих качество товаров, заканчивая тем, что товары, подлежащие маркировке, должны быть интегрированы в информационные системы. Но надо отдать должное, маркетплейсы и сейчас многое делают»,— добавил Дмитрий Григоренко.

В аппарате вице-премьера «Ъ-Review» сообщили, что законопроект направлен на повышение ответственности цифровых платформ при их деятельности, что в конечном итоге позволит защитить права пользователей: «Мы разрабатываем комплексное регулирование, которое поможет создать основу для дальнейшего развития как цифровых сервисов, так и платформенной экономики в целом, и в этой работе обязательно учитываем мнение бизнеса».

Кого регулировать

В конце февраля подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которую курирует Дмитрий Григоренко, поручила Федеральной антимонопольной службе разработать специальные антимонопольные требования к маркетплейсам и определить критерии платформ, которые стоит считать «крупными».

В одной из обсуждаемых версий законопроекта есть норма о том, что правительство запустит реестр «посреднических цифровых платформ» — маркетплейсов.

Включать в реестр планируется площадки, которые будут соответствовать критериям по аудиторным показателям, их отдельно определит правительство. Предварительно в Минэкономразвития говорили, что требования законопроекта могут не распространиться на классифайды.

Участники рынка полагают, что необходимо уточнить формулировки законопроекта так, чтобы из-под его действия явным образом были выведены также небольшие площадки. «Проект должен быть более четко сфокусирован, чтобы не усложнить жизнь непричастным. Для этого предлагается расширить перечень лиц, не подпадающих под его действие, исключив явным образом магазины приложений, соцсети и площадки, распространяющие исключительно товары и услуги собственных брендов.

Тем самым будут однозначно выделены объекты регулирования, а небольшие платформы и соцсети, как не оказывающие существенного влияния на рынки, сохранят конкурентоспособность и потенциал для развития»,— отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

По его мнению, в качестве критериев для включения цифровых площадок под действие регулирования стоит рассматривать аудиторные и рыночные показатели платформ. «Сейчас уже есть соответствующий механизм для учета пользователей — счетчик посещаемости Роскомнадзора. По числу трансакций начальный порог для платформ может быть определен, например, в 100 тыс. сделок в сутки»,— добавляет он.

Неподдельный интерес

Вопрос борьбы с контрафактом при обсуждении законопроекта вызывает самые большие споры. Еще с прошлого года Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Русбренд», Ассоциация прямых продаж и другие объединения предлагали внести в законопроект норму, по которой маркетплейсы должны обеспечить на платформе функционал личного кабинета правообладателя по аналогии с механизмом таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. Как объясняют в РАТЭК, такой механизм позволит хранить на платформе весь пакет правоустанавливающих документов (сейчас правообладателю их нужно прикреплять отдельно для каждой жалобы). При этом в ассоциации считают необходимым обязать площадки проводить автоматизированный мониторинг контрафакта.

Однако «есть опасения, что механизм начнут использовать зарубежные правообладатели, чтобы остановить параллельный импорт», объясняет собеседник «Ъ-Review» в отрасли.

«Задача — соблюсти баланс в части защиты правообладателя, а также сохранить возможность беспрепятственного поступления большого ассортимента товаров по параллельному импорту»,— отмечал ранее директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

В РАТЭК говорят, что механизм личного кабинета правообладателя безопасен для параллельного импорта. «Предлагаемые поправки, наоборот, позволят еще больше защитить параллельных импортеров в случае возвращения иностранных правообладателей. Мы предлагаем включить в законопроект норму о том, что функционал личного кабинета и вся предусмотренная процедура защиты правообладателей на маркетплейсах не распространяются на оригинальные товары, которые были ввезены в РФ без согласия правообладателя»,— объясняют там.

Президент АКИТ Артем Соколов отмечает, что сейчас маркетплейсы в статистике жалоб отдельно не выделяют правообладателей по странам. Соответственно, оценить, есть ли среди них ушедшие зарубежные правообладатели, нельзя. В ассоциации полагают, что действующих на маркетплейсах каналов для взаимодействия с держателями товарных знаков, по которым они могут напрямую подать обращение, достаточно. При этом маркетплейсы вводят и дополнительные меры для повышения безопасности товаров. «Новый закон обязывает маркетплейсы и селлеров размещать в карточке товара ссылку на реестр сертификатов Росаккредитации. Бизнес уже договорился об интеграции с реестрами Роспатента, который позволяет проверять данные правообладателей, состоящих в нем»,— говорит Артем Соколов.

Сами платформы утверждают, что у них налажена работа с любыми правообладателями вне зависимости от страны происхождения. «Если правообладатель обратится к нам и подтвердит, что его права нарушены, мы заблокируем этот контент. Заблокированное объявление больше не сможет появиться на платформе»,— говорят в «Авито».

Однако эксперты отмечают, что действующих норм все же недостаточно. «Сейчас для обращения в суд с требованием остановки продаж (обеспечительные меры) необходимо предъявить претензию. Срок ответа на нее составляет 30 дней (ст. 1252 ГК РФ). Общий же срок рассмотрения искового заявления в суде о блокировке карточки контрафактного товара может занимать до полугода и больше. За это время недобросовестные продавцы успевают продать несколько сотен, а то и тысяч партий контрафакта»,— отмечает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Промедление с принятием поправок к законопроекту о платформенной экономике приведет к дальнейшему росту продаж контрафакта, считает он.

Маркировка как система

Одной из новелл законопроекта стала маркировка продавцов и товаров, в соответствии с которой определяется ответственность маркетплейсов и их партнеров перед потребителями. Платформы должны будут проверять партнеров через Единую систему идентификации и аутентификации и госреестры, не допускать на площадку непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без указания информации об исполнении обязательных требований (по маркировке, сертификации и пр.).

Документ может обязать площадки специально маркировать карточки товаров, продавцом которых выступает иностранное лицо, а также регистрировать продавца в системе «Честный знак», если предлагаемый им товар подлежит обязательной маркировке.

Площадки пока настороженно относятся к этой инициативе. В Wildberries считают, что ответственность за товар несет в первую очередь продавец или производитель товара. Поэтому компания в том числе исходит из принципа добросовестности селлеров: принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки. «Мы уже соблюдаем требования обязательной маркировки по системе “Честный знак” — она позволяет отследить путь товара от выпуска или ввоза в страну до продажи покупателю. Наличие соответствующего кода на товаре проверяется при приемке продукции на склад»,— добавляют в компании.

В «Авито» полагают, что предложения о маркировке требуют доработки. Там отмечают, что информация о товаре заполняется продавцом самостоятельно. «И у цифровой платформы нет возможности достоверно определить, подлежит ли товар маркировке. Например, маркировка БАД обязательна, а пищевых добавок — нет»,— говорят в «Авито».

В РАТЭК же требования маркировки считают необходимыми: «Сейчас широко обсуждается проблема недобросовестных продавцов, которых затруднительно выявить потребителю при покупках на маркетплейсах из-за накрученных отзывов и оценок». Кроме того, добавляют в ассоциации, площадки не предоставляют возможности потребителям проверить, является ли продавец официальным представителем бренда или нет, обладает ли необходимыми лицензиями и разрешениями, является ли его товар импортным или российским. «Требования о маркировке контента определенного типа широко распространены как в РФ, так и за рубежом. Уже существует возрастная маркировка информационной продукции и маркировка игровых продуктов. Есть обязательная маркировка отдельных видов товаров»,— напоминают в РАТЭК.

По действующему законодательству маркетплейсы являются участниками оборота маркируемых товаров

только по модели FBO, когда продукция хранится на складах маркетплейсов, объясняет председатель президиума Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов: «По всем остальным моделям маркетплейс не несет ответственности по маркировке. Кроме того, даже в модели FBO у маркетплейсов отсутствуют должные механизмы проверки того, подлежит ли поступающий на склад товар маркировке».

Ограниченность существующих требований, полагает господин Богданов, создает лазейки для недобросовестных продавцов, позволяя реализовывать немаркированную продукцию через маркетплейсы, особенно в таких категориях с высоким риском, как продукты питания, БАДы и детские товары, считают в АКОРТ. «Независимо от бизнес-моделей и форматов торговли прослеживаемость товара должна обеспечиваться по всей цепочке до покупателя»,— заключает Станислав Богданов.

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Светлана Бодрова