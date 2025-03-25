Свердловская полиция привлекла к ответственности 367 участников ОПГ в 2024 году

В Свердловской области привлекли к уголовной ответственности 367 лидеров и активных участников организованных преступных групп (ОПГ), включая 37 членов этнических группировок, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. «За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению более 1 тысячи преступлений. Это в два раза превышает показатель 2023 года»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Генерал-лейтенант Мешков напомнил, что в 2024 году в суд было направлено уголовное дело в отношении банды, которая действовала в середине 1990-ых годов на территории Нижнего Тагила. «В ОПГ входило 11 участников, на вооружении которых имелось огнестрельное оружие. Установлена причастность банды к совершению четырех убийств»,— пояснил он.

По словам Александра Мешкова, число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах»,— заверил генерал-лейтенант Мешков.

Василий Алексеев