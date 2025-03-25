Мешков: уровень преступности в Свердловской области снизился на 16% за пять лет

Число зарегистрированных преступлений в Свердловской области снизилось с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году, сообщил на заседании регионального заксобрания начальник ГУ МВД по области Александр Мешков. «Снижение количества фактов причинения тяжкого вреда — на четверть, убийств — на треть, краж — на 40%, хищение транспорта — в пять раз, квартирных краж — в четыре раза, грабежей — в 3,5 раза, разбоев — в 2,5 раза»,— пояснил он.

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Генерал-лейтенант Мешков отметил, что по итогам 2024 года общее число преступлений снизилось на 2%. По его данным, количество краж сократилось до 13,4 тыс. (на 16,5%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — до 561 (на 6,7%), грабежей — до 482 (на 25%), убийств — до 186 (на 10,6%), изнасилований — до 112 (на 8,9%), разбоев — до 99 (на 9,2%). «Полицейскими свердловского гарнизона выявлены лица, совершившие более 26 тыс. противоправных деяний»,— подчеркнул он.

Александр Мешков добавил, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований. «Стало безопаснее находиться в общественных местах, число противоправных посягательств сократилось на 18%: с 20,5 тыс. в 2020 году до 11,7 тыс. в 2024 году. Показатель уличных преступлений снизился на 23%: с 11,7 тыс. в 2020 году до 5,4 тыс. в 2024 году»,— заверил он.

По словам генерал-лейтенанта Мешкова, в 2024 году для обеспечения безопасности на 9,9 тыс. мероприятиях, включая выборы президента России и празднование 79-летеи Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), было привлечено более 55 тыс. сотрудников органов внутренних дел. «Задачей на ближайшую перспективу является подготовка к обеспечению общественного порядка и безопасности в период празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев